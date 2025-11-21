أبوظبي تختتم أعمال المؤتمر الكشفي العربي الـ31 ومنتدى الشباب الكشفي العربي الـ6

أبوظبي في 21 نوفمبر/ وام/ اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر الكشفي العربي الحادي والثلاثين، ومنتدى الشباب الكشفي العربي السادس، اللذين استضافتهما أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر 2025 .

وشهد الحدثان مشاركة واسعة من 19 جمعية كشفية عربية، إلى جانب وفد من المنظمة العالمية للحركة الكشفية وقيادات الإقليم الكشفي العربي، وممثلين عن اللجان الفنية والشبابية، في محطة عربية تعدّ الأكبر والأهم في مسيرة الحركة الكشفية خلال السنوات الأخيرة.

وعكست أعمال المنتدى والمؤتمر التزام الدول العربية بتطوير منظومة العمل الكشفي وتعزيز دور الشباب في قيادة التحول الرقمي، والحوكمة، والتمكين، واستشراف الدور المستقبلي للحركة الكشفية في ظل التغيرات العالمية.

وأكّد سعادة الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي، رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات، ورئيس المؤتمر، أن نجاح المنتدى والمؤتمر يعكس مكانة دولة الإمارات في دعم الحركة الكشفية العربية وتمكين الشباب.

وأوضح أن إعلان أبوظبي الذي انبثق عن منتدى الشباب الكشفي العربي السادس يعدُّ محطة فاصلة في مسيرة العمل الكشفي العربي، فهو يعكس وعي الشباب، ويترجم رغبتهم الجادة في بناء حركة كشفية قادرة على مواكبة العصر والتحولات الرقمية، وقادرة على حماية قيمها الأصيلة في الوقت ذاته ، لافتا إلى أن شباب العرب أثبتوا قدرتهم على صياغة رؤية متقدمة لمستقبل الكشفية، تتمحور حول الابتكار، والحوكمة، والرقمنة، والاستدامة، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في صناعة القرار.

وأضاف أن دولة الإمارات تفخر بدورها في جمع الشباب العربي على أرض أبوظبي، وتيسير حوار قيادي بين الأجيال، وترسيخ مبادئ الريادة والوعي والمسؤولية.

من جهته قال الدكتور خليل رحمة علي، الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات والمدير التنفيذي للجنة المنظمة، إن استضافة أبوظبي لهذا الحدث العربي الكبير مثّلت نقلة جديدة في تاريخ الحركة الكشفية العربية، ونحن أمام تجربة تنظيمية عربية متكاملة جمعت بين الدقة، والاحترافية، والروح الكشفية الأصيلة.

وأكد أن إعلان أبوظبي الشبابي وتوصيات المؤتمر الكشفي العربي، يشكلان معًا خارطة طريق ستسهم في تحويل الإقليم الكشفي العربي إلى منظومة أكثر جاهزية وابتكاراً خلال السنوات القادمة.

وأضاف أن الشباب العرب أثبت مشاركتهم الواسعة في المنتدى أنهم قادرون على صياغة مستقبلهم؛ وأن رسائلهم وتوصياتهم ستظل أحد أهم مخرجات هذه الاستضافة التاريخية.

من ناحيته قال سعادة الدكتور هاني عبدالمنعم، الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية والمدير الإقليمي للإقليم، إن المؤتمر الكشفي العربي الـ 31 أقرّ سلسلة من المبادرات المفصلية التي ستنعكس مباشرة على أداء الجمعيات الكشفية العربية.

وأكد أن المؤتمر وضع أسسا جديدة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتطوير المؤسسي داخل الجمعيات، بما يشمل تحديث السياسات الإقليمية واعتماد خطة العمل العربية 2025 – 2028، إضافة إلى تعزيز الشراكات وتوسيع دور الشباب في اتخاذ القرار، لافتا إلى أن توصيات المؤتمر تعد بمثابة انطلاقة جديدة للحركة الكشفية العربية.

وأضاف أن أبوظبي كانت منصة حقيقية لاستشراف مستقبل الكشفية، ومناقشة التحديات العالمية بروح عربية موحدة.

من جانبه أشاد دانيال كورسن، رئيس اللجنة الكشفية العالمية، بالدور الذي لعبته أبوظبي في استضافة هذا الحدث العربي الهام، مؤكداً أن إعلان أبوظبي ليس مجرد توصيات، بل رؤية عربية شاملة تمثل نموذجًا عالميًا في التخطيط الشبابي والعمل المؤسسي، لافتا إلى أن الشباب العرب أثبتوا قدرتهم على التفكير الإستراتيجي، وعلى المساهمة في تطوير الحركة الكشفية عالميًا.

وأضاف أن دولة الإمارات أثبتت قدرتها على تنظيم أحداث كشفية عالمية بمعايير رائدة، وهذا المؤتمر سيمثل علامة فارقة في تاريخ التعاون بين المنظمة العالمية والإقليم العربي.

من جهته أكد سعيد معاليقي، رئيس اللجنة الكشفية العربية المنتخب، أن نتائج المؤتمر ومنتدى الشباب ستشكل أساسًا للمرحلة المقبلة، وأن إعلان أبوظبي الشبابي وتوصيات المؤتمر رسمت ملامح مستقبل الحركة الكشفية العربية، مؤكداً أن الشباب لم يعودوا طرفًا مشاركًا فحسب، بل طرفًا قياديًا حقيقيًا، وستعمل اللجنة الكشفية العربية على تحويل هذه التوصيات إلى مبادرات عملية وشراكات ممتدة تخدم كل الجمعيات العربية.

وثمّن دور دولة الإمارات وجمعية كشافة الإمارات في التنظيم الاستثنائي الذي رفع سقف التوقعات لمستوى جديد من الاستضافة العربية للأحداث الكشفية.

وشكّل إعلان أبوظبي للشباب، الصادر عن منتدى الشباب الكشفي العربي السادس، محطة فارقة في مستقبل العمل الشبابي العربي، فقد تضمّن رؤية شبابية متقدمة تسعى إلى بناء حركة كشفية عربية قادرة على مواكبة المستقبل، عبر تعزيز الابتكار، وتطوير المهارات الرقمية، وإتاحة مساحات أكبر للشباب للمشاركة في التخطيط وصنع القرار.

وحرص الإعلان على التأكيد على أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة إستراتيجية، داعيًا إلى تطوير منصات رقمية تعليمية موحدة في الإقليم العربي، وتضمين مهارات الذكاء الاصطناعي، والتعلم التجريبي، والحلول الذكية في البرامج الكشفية الوطنية.

وشدّد الإعلان على أهمية بناء منظومة عربية للحماية من الأذى، وعلى تعزيز الاستدامة البيئية داخل الأنشطة الكشفية، وإطلاق مبادرات بيئية يقودها الشباب في الوطن العربي.

وأكد الإعلان أهمية الهوية الإعلامية العربية الموحدة للحركة الكشفية، وتطوير قدرات القادة الشباب في مجالات الإعلام الرقمي، وإطلاق حملات مشتركة تعزز قيم الكشفية في العالم العربي.

وتناول أهمية الحوار بين الأجيال وتطوير آليات تضمن انتقال الخبرات بين القيادات المخضرمة والشباب، بما يعزز التواصل والانسجام داخل الحركة.

و خرج المؤتمر الكشفي العربي الـ 31 بحزمة من التوصيات والمقررات التي تمثل خطوة متقدمة في تطوير البنية المؤسسية للحركة الكشفية العربية.

فقد اعتمد المؤتمر الخطة الإستراتيجية العربية 2025 – 2028، التي ترتكز على التحول الرقمي، والحوكمة، وتنمية مهارات الشباب، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الحكومية والمدنية.

و صادق المؤتمر على تحديث منظومة الحوكمة الإقليمية، وإطلاق مشروع رقمي شامل لتطوير أدوات العمل الإداري، وتحديث اللوائح التنظيمية، ورفع معايير الاعتماد للجمعيات الوطنية، ودعمها بخطط تدريبية نوعية يقودها المكتب الكشفي العربي.

وتضمنت التوصيات تعزيز مشاركة الشباب في الهياكل القيادية، واعتماد سياسات جديدة تضمن حضوراً تمثيليًا مؤثرًا للشباب داخل اللجان العربية، إلى جانب إطلاق مبادرة "التحول الرقمي في 24 شهرًا" لدعم الجمعيات في تبني أحدث الأدوات التكنولوجية في العمل الكشفي.

وتناول المؤتمر تطوير منظومة استضافة الأحداث الكشفية العربية، واعتماد نموذج جديد يرفع جودة الاستضافة، ويعزز معايير السلامة، ويضمن استدامة بيئية أكبر للأحداث الكبرى.

وبهذه التوصيات، تكون أبوظبي قد رسّخت موقعها مركزًا عربيًا رائدًا للعمل الكشفي، ومختبرًا شبابيًا للتجارب القيادية الحديثة، ومنصة لصياغة مستقبل الحركة الكشفية العربية بروح من الشراكة والابتكار والطموح.