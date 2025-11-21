"دبي الصحية" و"مستشفى بوسطن للأطفال" يتعاونان للارتقاء بصحة الأطفال

دبي في 21 نوفمبر/ وام/ وقعت "دبي الصحية"، اتفاقية تعاون مع مستشفى بوسطن للأطفال، أحد أبرز المراكز الأكاديمية العالمية المتخصّصة في طب الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تنفيذ مبادرات وبرامج تطويرية تسهم في الارتقاء بصحة الأطفال.

جاء ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، في خطوة تعكس التزام الطرفين بدعم صحة الأطفال وتعزيز البرامج الهادفة إلى تحسين جودة حياتهم، وتوفير رعاية متكاملة تُلبي احتياجاتهم في مختلف مراحل الطفولة.

واطلع من وفد مستشفى بوسطن للأطفال على نموذج "دبي الصحية" كنظام صحي أكاديمي متكامل، وجرى استعراض فرص التعاون المستقبلية في مجالات الخدمات السريرية والتعليم والبحث العلمي والعمل الخيري.

وأكد الجانبان التزامهما ببناء شراكة طويلة الأمد تُسهم في تطوير خدمات رعاية الأطفال وتعزيز الجهود العالمية الهادفة إلى تحسين نتائج الرعاية الصحية الخاصة بهم حول العالم.

ضم وفد المستشفى، الدكتور رايان ناجي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات لمستشفى بوسطن للأطفال، وكريستوفر فايني نائب الرئيس التنفيذي والمستشار القانوني العام ، وجون ميرا أستاذ الجراحة في كلية هارفارد الطبية ، وديالا عطاسي نائبة الرئيس للشراكات العالمية ، وميشيل نيسيرينكو مديرة برنامج الصحة العالمية.

والتقى الوفد سعادة الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ"دبي الصحية ،والدكتورة حنان السويدي نائبة المدير التنفيذي والمديرة التنفيذية للشؤون الأكاديمية ، والدكتورة منى تهلك المديرة التنفيذية للشؤون الطبية ، والدكتور طارق فتحي المدير التنفيذي للشؤون الإكلينيكية ، والدكتور محمد العوضي المدير التنفيذي لمجمع صحة المرأة والطفل، وعاطف البريكي المدير التنفيذي للشؤون الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وأعرب الدكتور رايان ناجي عن اعتزازه بالتعاون مع "دبي الصحية"، مؤكداً أن الشراكة تعكس الالتزام المشترك بدعم صحة الأطفال ، من خلال تبادل الخبرات وتطوير برامج التدريب والتعلم، وإطلاق المبادرات التي تسهم في تعزيز صحة الأطفال والارتقاء بجودة حياتهم.

من جهته ، قال الدكتور محمد العوضي، إن التعاون مع مستشفى بوسطن للأطفال، يمثل قيمة علمية وطبية بارزة في مجال رعاية الأطفال. ونستهدف من خلاله تعزيز العمل الطبي المشترك عبر برامج التدريب وتطوير المهارات، إلى جانب دعم الجهود الخيرية التي تُسهم في تعزيز الأبحاث الطبية، وإطلاق برامج نوعية تحسن جودة حياة الأطفال .

وأضاف أن هذا التعاون يأتي امتداداً لجهود "دبي الصحية" في توسيع شراكاتها العالمية مع المؤسسات الرائدة، تجسيداً لرؤيتها الرامية إلى الارتقاء بصحة الإنسان.