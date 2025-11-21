اختتام أعمال "جلفود للتصنيع 2025"

دبي في 21 نوفمبر / وام /اختتم معرض “جلفود للتصنيع 2025” أعماله مسجلاً نمواً قياسياً يفوق دورة 2024، ليؤكد دوره بوصفه منصة اقتصادية رئيسية تدعم تطوير قطاع تصنيع الأغذية في الإمارات والمنطقة، في ظل تسارع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي وتزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع جديدة داخل دبي. وتأتي هذه النتائج في وقت تشير فيه التوقعات إلى وصول حجم سوق معالجة الأغذية العالمي إلى 318.29 مليار دولار بحلول عام 2034.وتُقام الدورة المقبلة من المعرض بين 3 و5 نوفمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، ليواصل دوره منصةً عالميةً لتسريع الاستثمار وتعزيز التكامل الصناعي في قطاع الأغذية والمشروبات.

واستقطبت دورة هذا العام أكثر من 2500 عارض من 79 دولة توزّعوا على 21 قاعة في أكبر مساحة عرض منذ إنشاء الحدث، بمشاركة شركات عالمية متخصصة في تقنيات وحلول تصنيع الأغذية. وعكست المشاركة الدولية الواسعة اتساع الدور الذي تؤديه دبي كمركز عالمي للتصنيع والتقنيات الغذائية، مع انضمام دول مثل اليابان وكوريا وروسيا للمرة الأولى إلى قائمة المشاركين، إلى جانب وفود أوروبية وأميركية وآسيوية وإفريقية وخليجية.

وقال ريو تاكيشيتا، مدير المبيعات في شركة ASTRA Inc. اليابانية: “كان الإقبال مذهلاً، فقد بعنا بالفعل عدة وحدات. لقد انبهرنا بحجم الشغف والإصرار لدى الزوار. كانت الأجواء حماسية للغاية، وأصبح من الواضح أن هذا هو السوق الواعد الذي نطمح للتوسع والنمو فيه. سنعود للمشاركة العام المقبل بالتأكيد، ونتطلع إلى ذلك بكل حماس”.

وقالت الدكتور عماد فرحات، الرئيس التجاري الإقليمي لمناطق جنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا"شركة Givaudan" : “يظل معرض جلفود للتصنيع حدثًا رئيسيًا لشركتنا ومنصة للتواصل مع عملائنا وعرض أحدث الابتكارات والمشاركة في تطوير مستقبل الغذاء. نفخر بتواجدنا هذا العام للمرة السادسة، مطلقين بذلك حقبة جديدة من تجارب الأغذية”.

وشهد المعرض حضوراً واسعاً من المستثمرين والجهات الدولية المعنية بقطاع التصنيع الغذائي، حيث لعب الحدث دوراً مهماً في تعزيز التواصل بين سلاسل الإمداد العالمية وبحث فرص التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

وقال مانيك باسريشا، نائب رئيس قسم الاستثمارات في Titan Capital: “يحظى قطاع التصنيع بأولوية قصوى الآن مدعوماً بالتكنولوجيا وتطورات الثورة الصناعية الرابعة. تلعب منصات مثل جلفود للتصنيع دوراً محورياً في توحيد الشركات الناشئة والمصنّعين والجهات الفاعلة في البنية التحتية”.

وقال آلان فوي، رئيس ومؤسس Venturewave Capital: “تتحول منطقة الشرق الأوسط سريعاً إلى مركز عالمي للأمن الغذائي والتصنيع المتقدم، ومعارض مثل جلفود للتصنيع تسهم في بناء بيئة مواتية للمؤسسات المبتكرة ودعم توجهاتها نحو الاستدامة”.

وتناولت قمة تكنولوجيا الأغذية المصاحبة للمعرض أحدث التطورات العالمية في الهندسة الغذائية، والمصانع المدعومة بالميتافيرس، ومعايير سلامة الأغذية، والأنظمة الدائرية، والتمويل المرتبط بالاستدامة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التصنيع.

وخلال جلسة حول مستقبل التغليف المستدام، أوضح الدكتور مايك تشيثام، الرئيس التنفيذي لشؤون الاستدامة في Hotpack Global، أن القطاع يشهد “تكاملاً متقدماً يجمع بين الورق والمواد المقوّاة والخيارات ذات المصدر النباتي والبوليمرات المستدامة”.