أساتذة الجوجيتسو: "أبوظبي العالمية" تتفوق على أبرز البطولات الدولية

أبوظبي في 21 نوفمبر / وام / أكد عدد من أساتذة الجوجيتسو المشاركين في النسخة السابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، أن البطولة باتت محطة مفصلية في مسيرتهم الرياضية، نظراً لما تحظى به من مستوى تنافسي رفيع وتنظيم احترافي جعلها تتفوق على أبرز البطولات الدولية.

وأوضح المشاركون أن الاجتماع تحت سقف واحد مع نخبة لاعبي العالم في طل تنطيم احترافي مبهر، يثري التجربة ويعزز قيمة المشاركة في هذا الحدث العالمي.

وتشهد البطولة، المقامة في مبادلة أرينا، مشاركة قياسية تبلغ 10 آلاف لاعب ولاعبة من 130 دولة، وهو أكبر عدد تشهده منذ انطلاقها في 2009، ما يؤكد مكانتها المرموقة على خارطة الجوجيتسو العالمية.

وقال أمينوف ماكسيم من أوكرانيا، بطل العالم أربع مرات، إن مشاركته في بطولة أبوظبي العالمية تشكّل تجربة مختلفة عن كل البطولات الكبرى التي خاضها في برشلونة وروما وباريس ودبلن، مشيراً إلى أن خصوصية نسخة أبوظبي تتجلى في دقة التنظيم وقوة المنافسات. وأضاف: «أنا فخور بالتواجد هنا والمنافسة في فئة الأساتذة. استعددت جيداً لهذا الحدث، وزادت حماستي مشاركة عدد كبير من أصدقائي، ما يجعل التحدي أكثر قوة».

ومن جانبه، أوضح اللاعب الهولندي هارولد لين أن هذه مشاركته الثانية في أبوظبي بعد ظهوره السابق في بطولة «أبوظبي جراند سلام»، مؤكداً أن البطولة تحمل طابعاً استثنائياً. وقال: «رغم خسارتي الميدالية البرونزية، فإنني عازم على العودة العام المقبل، فهذه واحدة من أفضل وأهم البطولات التي شاركت فيها». وأضاف أنه عاد للجوجيتسو بعد فترة توقف، ورغم إصابته قبل البطولة، أصر على المشاركة «لما تمنحه البطولة من طاقة إيجابية وتجربة لا تُفوّت».

وقال برونو ستيف من البرتغال إن تجربته في عالم الفنون القتالية بدأت مع المواي تاي قبل انتقاله للجوجيتسو منذ عشر سنوات، مضيفاً أن مشاركته الحالية في البطولة تمثل «تحقيقاً لحلم» بالنسبة له. وأكد: «أنا هنا في أفضل بطولة بالعالم، وسعيد للغاية بالتواجد في أبوظبي. ومن هنا ستبدأ انطلاقة جديدة لي في هذه الرياضة».

أما البرازيلي مارينيو، لاعب فريق أتوس والمتدرب تحت إشراف البروفيسور غوتافو غالفاو، فأوضح أن مشاركته جاءت بعد عام كامل من الاستعداد، ما جعلها مميزة وصعبة في الوقت ذاته. وأضاف: «نجحت في تحقيق الميدالية البرونزية في أول ظهور لي، وهو إنجاز مهم بالنظر إلى قوة المنافسات. المشاركة في حد ذاتها شرف كبير، حتى دون التتويج».

وتعكس هذه الشهادات، المكانة العالمية التي رسختها بطولة أبوظبي باعتبارها وجهة مفضلة لنجوم الجوجيتسو وأحد أهم منصات اكتشاف المواهب وتعزيز انتشار اللعبة عالمياً.