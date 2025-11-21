"الوطني الاتحادي" يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع المجر

بودابست في 21 نوفمبر / وام/ التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، معالي إليس بوغلاركا وزيرة دولة للعلاقات الثنائية في وزارة الخارجية والتجارة المجرية بمقر الوزارة في بودابست، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد المجلس إلى المجر.

حضر اللقاء سعادة كل من: سارة محمد فلكناز، وخالد عمر الخرجي، وشيخة سعيد الكعبي، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس.

وأكد معالي الدكتور النعيمي خلال اللقاء متانة العلاقات الثنائية التاريخية بين دولة الإمارات والمجر، مشيراً إلى أهمية الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، في ترسيخ العلاقات البرلمانية وتعزيز الشراكات القائمة بين البلدين الصديقين.

وأشار إلى أن الزيارة شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية المجرية، إلى جانب إصدار بيان مشترك شدّد فيه الجانبان على أهمية تقوية العلاقات الثنائية، وتأكيد التزامهما بتعزيز التعاون وترسيخ الحوار البنّاء، والعمل من خلال الدبلوماسية البرلمانية على دعم قيم السلام والاستقرار والتنمية المستدامة، وتكثيف التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض معالي الدكتور النعيمي نهج دولة الإمارات في ترسيخ قيم التسامح والتعايش، مشيراً إلى الدور الذي يؤديه الاتفاق الإبراهيمي في تعزيز السلام في المنطقة، إضافة إلى المبادرات الإنسانية الرائدة التي تنفذها دولة الإمارات ودورها المحوري في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

من جانبها، أكدت معالي إليس بوغلاركا عمق علاقات التعاون والصداقة بين المجر ودولة الإمارات، وحرص بلادها على تطويرها وتوسيعها في مختلف المجالات، وأشادت بالزيارة الرسمية لوفد المجلس الوطني الاتحادي، مؤكدة أن تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين وتوقيع اتفاقيات التعاون الثنائية يشكلان ركيزة أساسية في دفع التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب.