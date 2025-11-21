سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس باكستان

إسلام آباد في 21 نوفمبر/ وام/ قدّم سعادة سالم محمد الزعابي أوراق اعتماده إلى فخامة آصف علي زرداري، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، سفيراً لدولة الإمارات لدى باكستان، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في القصر الرئاسي في إسلام آباد.

ونقل سعادته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بمزيد من التقدم والازدهار.

‎من جانبه، حمّل فخامة زرداري سعادة السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وحكومةً وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وعبّر فخامته عن تقديره للعلاقات الثنائية بين البلدين، ورحّب بسعادة الزعابي متمنّياً له التوفيق في أداء مهام عمله وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه بما يسهم في تنمية العلاقات بين البلدين الصديقين.

وأعرب سعادة الزعابي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية باكستان الإسلامية، وأكد حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات بما يسهم في دعم أواصر الصداقة.

وتم خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون بين دولة الإمارات وباكستان وبحث سبل تنميتها وتطويرها بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.