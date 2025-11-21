25.4 مليار درهم صفقات وزارة الدفاع وشرطة أبوظبي في معرض دبي للطيران 2025

دبي في 21 نوفمبر/ وام/ أعلن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، عن إبرام تسع صفقات جديدة لصالح وزارة الدفاع بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.012 مليار درهم خلال اليوم الخامس والأخير من أعمال النسخة التاسعة عشرة من معرض دبي للطيران 2025.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الصفقات المبرمة لصالح وزارة الدفاع وشرطة أبوظبي خلال أيام المعرض الخمسة إلى 36 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 25.455 مليار درهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بحضور ماجد أحمد الجابري، وعبدالله أحمد السعيدي، ومانع عبد الكريم المنصوري، المتحدثين الرسميين باسم المجلس.

وأوضح مانع المنصوري أن صفقات اليوم الأخير شملت ست صفقات محلية بقيمة إجمالية بلغت 544.675 مليون درهم، تضمنت عقدين مع شركة إم 4 ترادنج، الأول لشراء محطات أرضية بقيمة 57.636 مليون درهم، والثاني بقيمة 161.634 مليون درهم لشراء طائرات.

كما أعلن عن عقد بقيمة 29 مليون درهم مع شركة الطيف للخدمات الفنية لتقديم خدمات صيانة أجهزة تبريد ومولدات الطاقة وعقد بقيمة 154.5 مليون درهم مع شركة إم بي 3 لتوريد مواد ومعدات الطيارين وعمليات الإنقاذ بالطائرات وقطع الغيار، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة إنترناشونال جولدن جروب لشراء أنظمة الإسقاط الجوي، بقيمة 65.905 مليون درهم وعقد بقيمة 76 مليون درهم مع شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية (أداسي) لشراء طائرات مسيرة.

من جانبه، أوضح عبد الله السعيدي أن الصفقات الدولية لليوم الخامس تضمنت ثلاث صفقات بقيمة إجمالية بلغت 467.913 مليون درهم، شملت عقدين مع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، الأول بقيمة 184 مليون درهم لتقديم خدمات الإسناد الفني لصيانة وشراء قطع غيار أجهزة محمولة والثاني بقيمة 63.551 مليون درهم لشراء قطع الغيار لمشبهات الطائرات.

وتمثلت الصفقة الثالثة في عقد بقيمة 220.362 مليون درهم مع شركة ريثيون الأمريكية لشراء أنظمة التعرف على القوات الصديقة.

وبذلك، يواصل مجلس التوازن للتمكين الدفاعي ترسيخ مكانته كممكن وشريك إستراتيجي لوزارة الدفاع، في إطار توحيد الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة دفاعية متكاملة ومستدامة تُعزز القدرات الوطنية وتواكب تطلعات الدولة المستقبلية.

وأكد ماجد الجابري أن ما تحقق خلال أيام المعرض الخمسة يجسد نجاح رؤية المجلس في تمكين القطاع الدفاعي والأمني من خلال بناء شراكات إستراتيجية مع القطاعين العام والخاص، وتعزيز مشاركة الشركات الوطنية في تنفيذ مشاريع نوعية ترتقي بالقدرات المحلية في مجالات الدفاع والطيران والفضاء.

ولفت إلى أن المجلس يواصل التزامه بتعزيز بيئة عمل مبتكرة تدعم التحول نحو اقتصاد وطني قائم على المعرفة والتقنيات المتقدمة، وترسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد في الصناعات الدفاعية المستقبلية.