‏"SteerAI" تستعد لإطلاق مركبة ذاتية القيادة مخصصة للتضاريس الوعرة

دبي في 21 نوفمبر/ وام/ أكد مايكل سوندربي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "ستير إيه آي -SteerAI"، أن الشركة تستعد لإطلاق مركبة جديدة ذاتية الحركة ومتعددة الاستخدامات وقابلة لتغيير الحمولة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح سوندربي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش معرض دبي للطيران أن المركبة الجديدة ستصمم للعمل بكفاءة في التضاريس الوعرة في المنطقة، مع قدرتها على الأداء بالفاعلية نفسها في البيئات الأكثر اعتدالا، بما يلبي احتياجات اللوجستيات والمراقبة والمهام الخاصة في البرّ.

ولفت إلى أن إطلاق المركبة يمثل خطوة رئيسية في مسار التوسع التقني للشركة، ويعكس التطور المتسارع في قدرات منظومة القيادة الذاتية التي تعمل "ستير إيه آي" على تطويرها، كما تعمل الشركة على تحويل أساطيل المركبات التقليدية إلى منصات ذاتية القيادة باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي وبيانات المستشعرات.

وأشار إلى أن التقنيات تشمل الكاميرات والـLiDAR ونظام تحديد المواقع، لافتاً إلى أن تقنيات الشركة مناسبة للعمل في المناطق غير الممهدة بالإضافة إلى الاستخدام في الموانئ والمناطق الصناعية، مع تركيز على حلول اللوجستيات والدوريات.

ونوه إلى أن الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً في دعم وتطوير التقنيات المستقلة، بفضل بيئتها البحثية والتشريعية المتقدمة، والتكامل بين البحث والتطوير والتصنيع التجاري الذي تقوده منظومة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة، مؤكداً تعاون الشركة الوثيق مع معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي.

وأكد سوندربي نجاح الشركة في عرض حلولها خلال منافسات دوري أبوظبي للسباقات الذاتية، حيث تولى نظام CoreX تشغيل سيارات سباق SuperFormula ذاتية القيادة على حلبة ياس مارينا، كما استعرضت الشركة قدراتها في التوصيل الجوي خلال معرض DriftX عبر تجربة مبتكرة نُفذت بالتعاون مع منصة "نون"، أُنجزت فيها عمليات تسليم عبر طائرات دون طيار خلال 15 دقيقة فقط.

ولفت إلى إعلان الشركة مؤخراً عن شراكة مع شركة Milrem Robotics لتطوير 20 منصة قتالية مستقلة لدعم القوات البرية الإماراتية، مؤكداً أن "SteerAI" ماضية في توسيع شراكاتها خلال الفترة المقبلة استناداً إلى النتائج المتحققة على مدى العام الماضي.