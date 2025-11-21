"بلدية رأس الخيمة" تشارك في مؤتمر دبي العالمي الـ19 لسلامة الأغذية

رأس الخيمة في 21 نوفمبر / وام / شاركت دائرة بلدية رأس الخيمة ممثلة بإدارة الصحة والسلامة العامة في فعاليات مؤتمر دبي العالمي الـ19 لسلامة الأغذية على مدار ثلاث أيام.

وأكدت إدارة الصحة والسلامة العامة في البلدية، أن مشاركة الأقسام الفنية بالإدارة في هذا الحدث الدولي تأتي في إطار حرصها المستمر على تعزيز منظومة الرقابة الغذائية في الإمارة ورفع مستوى جاهزية فرق العمل.

كما أكدت الإدارة أن فريق العمل سيعمل على نقل المعرفة المكتسبة من جلسات المؤتمر وورش العمل المصاحبة، وتطبيق أفضل الممارسات في البرامج الرقابية الحالية والمستقبلية، بما يعزز من جودة العمل الرقابي ويرتقي بمستوى سلامة الأغذية في الإمارة.