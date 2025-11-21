ثاني الزيودي: بدء مفاوضات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكندا قريباً

أبوظبي في 21 نوفمبر/ وام/ أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية أن المرحلة المقبلة ستشهد بدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا، متوقعا أن تسهم الاتفاقية في مضاعفة التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش القمة الكندية – الإماراتية للاستثمار التي عقدت اليوم في أبوظبي بالتزامن مع زيارة دولة مارك كارني رئيس وزراء كندا إلى دولة الإمارات.

وأشار معالي الزيودي إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وكندا بلغ خلال العام الماضي نحو 3.5 مليار دولار، لافتا إلى أن هذه القيمة لا تزال أقل من طموحات البلدين اللذين يتطلعان إلى تعزيز علاقاتهما التجارية والاستثمارية بما يدعم مسارات النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح أن الاستثمارات الإماراتية في كندا تواصل نموها المتصاعد حيث تتجاوز حالياً 30 مليار دولار وتشمل قطاعات متعددة مثل اللوجستيات والموانئ والطاقة.

ولفت معاليه إلى أن القمة التي عقدت اليوم في أبوظبي ناقشت فرص زيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة وتوسيع الرحلات الجوية بين البلدين إضافة إلى تعزيز الاستثمارات الإماراتية في قطاع البنية التحتية الكندية .

ونوه إلى وجود خطة لمضاعفة هذه الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار ونظيراتها في كندا بما يعكس التوجه نحو تنمية الاستثمارات في السوق الكندي الواعد.