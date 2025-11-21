مهرجان أبوظبي يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات في مشهد الثقافة العالمية

أبوظبي في 21 نوفمبر/ وام / برعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبوظبي، يواصل برنامج مهرجان أبوظبي في الخارج مهمته في ترسيخ الحوار الثقافي بين الشعوب عبر سلسلة من الفعاليات الموسيقية والجلسات الحوارية الفكرية في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر الجاري.

وقدّم المهرجان ثلاث فعاليات رئيسية ضمن برنامجه في الولايات المتحدة هي العرض الأول في أمريكا لألبوم "شمس وجودي" للمؤلف والموسيقي "فرج أبيض"، والذي أقيم على مسرح "ذا سيمفوني سبيس بيتر جاي شارب" في برودواي؛ والعرض العالمي الأول لأوبرا "رحلة إلى العالم الجديد" الذي قدمته الأوركسترا السيمفونية لكلية الملكة صوفيا للموسيقى بالتعاون مع مهرجان أبوظبي في كارنيجي هول بمشاركة عازفة التشيللو الإماراتية المتألقة "إلهام المرزوقي"؛ بالإضافة إلى جلستين حواريتين ضمن مبادرة "الفنون في السفارات"، استضافتهما سفارة الدولة في واشنطن وبعثة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، احتفاء بدور الفن والموسيقى في بناء الجسور الثقافية وتعزيز الحوار الإنساني.

وأكّدت سعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، على أهمية الشراكات الدولية لكل مِن مهرجان أبوظبي ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون مع كبريات المؤسسات الثقافية والمهرجانات وكليات الموسيقى العالمية، في تجسيد روحية الموسيقى والتميّز الفنّي والتكامل الإبداعي بين الفنانين، عبر أعمال الإنتاج المشترك والتكليف الحصري، قائلةً: "بالشراكة مع كلية الملكة صوفيا للموسيقى، وفي إطار مذكرة التفاهم التي وقّعناها عام 2015، نسهم في تعزيز الحضور الإماراتي والتعاون الثقافي الدولي، ودعم المبدعين من الإمارات والعالم".

وأضافت سعادتها: "ضمن برنامج مهرجان أبوظبي في الخارج، نقدّم عمل الفنان فرج أبيض "شمس وجودي" لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، والعرض العالمي الأول للأوركسترا السيمفونية من كلية الملكة صوفيا للموسيقى، في كارنيغي هول العريقة، مع روائع كبار المؤلفين الموسيقيين ألبينيز وباربر ودفورجاك، بقيادة المايسترو أندريس أوروزكو -إسترادا، يرافقه عازف الكمان الفرنسي الشهير رينو كابوسون، بمشاركة عازفة التشيللو الإماراتية المتألقة إلهام المرزوقي، ومجموعة مختارة من موسيقيي أوركسترا الشباب الفلهارمونية الكولومبية".

وتابعت : "كما ننظّم ندوتين حواريتين ضمن مبادرة الدبلوماسية الثقافية الرائدة "الفنون في السفارات"، بالشراكة مع سفارة الدولة في واشنطن، وبعثة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، احتفاء بدور الفنون والموسيقى في مدّ جسور التعاون الدولي والحوار الثقافي".

واحتفالاً بالتنوّع الثقافي والتفاعل الإبداعي بين الشرق والغرب، قدم المؤلف والموسيقي السوري "فرج أبيض" أعمالاً موسيقية من ألبومه الجديد "شمس وجودي" بتكليف من مهرجان أبوظبي على خشبة مسرح بيتر جاي شارب في سيمفوني سبيس، مدينة نيويورك يوم 11 نوفمبر، بمناسبة إطلاق الألبوم مع فرقة "ميتلايف آرتس"، حيث ضم مجموعة مؤلفات موسيقية أصلية مستلهمة من الشعر العربي الكلاسيكي ضمن قالب معاصر يمزج بين المقامات الشرقية والسيمفونيات الغربية، في تجربة موسيقية تعبّر عن وحدة الإبداع الإنساني عبر الثقافات.

وتألق الفنان بأداء موسيقي كلاسيكي عربي مميز، تضمن باقة من الأغاني السورية الشعبية والموشّحات التي أعاد تقديمها برؤية جديدة تمزج بين موسيقى الجاز الأفرو كوبية والتأثيرات الكلاسيكية الغربية، في حوار موسيقيٍ يجسّد تلاقي الثقافات. وترافق العرض مع تجربة فنية بصرية من أعمال مؤسسة بارجيل للفنون، حيث جرى تنسيق اللوحات الفنية لتواكب الموسيقى في تناغمٍ فنيٍ أضفى عمقاً على التجربة ومنحها أبعادًا حسية وجمالية متعددة.

وشهد الحفل أيضاً الظهور الأول لأوركسترا «أثر»، وهي فرقة نيويوركية تضمُّ موسيقيين من مدارس موسيقية متنوعة من الكلاسيكية والجاز إلى الموسيقى العربية والميكروتونية، وقد قدّمت عروضها باستخدام مكبرات الصوت عالية الأداء من طراز «أو. إم. إيه برُوما سكوتسديل كونسيرت»، التي تُعد من أحدث الأنظمة الصوتية الرائدة في مجال العروض الموسيقية الحيّة.

قدّم مهرجان أبوظبي وكلية الملكة صوفيا للموسيقى العرض العالمي الأول لأوبرا "رحلة إلى العالم الجديد"، في كارنيجي هول الشهيرة بمدينة نيويورك يوم 13 نوفمبر.

وقد شكّل الحدث، منصةً استثنائية جمعت بين المواهب الإماراتية ونخبة من الفنانين العالميين، في حوار فني عكَسَ تواصل وتلاقي الثقافات والأمم من مختلف أنحاء العالم.

وشهد الحفل الظهور الأول لأوركسترا مدرسة رينا صوفيا للموسيقى على مسرح كارنيجي هول. وقاد الأمسية المايسترو أندرياس أوروزكو-إسترادا، القائد الرئيسي لكل من أوركسترا مدرسة رينا صوفيا للموسيقى والأوركسترا الفيلهارمونية الكولومبية للشباب، فيما قدّم عازف الكمان الفرنسي الشهير رينو كابوسون أداءً مميزًا، حيث جسّد هذا التنوع في صفوف العازفين الروح العالمية للمؤسسات الثلاث، بما يجمع بين التميز الفني وقيم التبادل الثقافي.

وسلط الحفل الضوء على موهبة إلهام المرزوقي وتميزها كأول عازفة تشيللو إماراتية محترفة، حيث شاركت بالعزف إلى جانب موسيقيين من الأوركسترا الفيلهارمونية الكولومبية للشباب. وتعتبر المرزوقي من الوجوه الإماراتية الحاضرة دائماً ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي، إذ شاركت في إنتاجاته الخاصة، وقدمت عروضاً مع فرق أوركسترا عالمية بارزة، وكان أحدث ظهور لها في عام 2025 مع هيربي هانكوك خلال حفل النجوم العالمي بمناسبة اليوم العالمي لموسيقى الجاز في أبوظبي احتفالاً بأبوظبي مدينةً للموسيقى من اليونسكو.

وأخذ العرض الجمهور في رحلة موسيقية ثرية ومؤثرة بدأت بمقطوعة "إل بويرتو" لألبينيز من شبه الجزيرة الإيبيرية، وهي عمل قصير وحيوي مدته خمس دقائق من توزيع إي. إف. أربوس. أعقبها كونشرتو الكمان لباربر، العمل رقم 14، الذي امتد على مدار 23 دقيقة تميزت بعمق غنائي ودقة فنية عالية. وجاء ختام الأمسية مع السيمفونية التاسعة الشهيرة لدفورجاك "من العالم الجديد"، في أداء استمر 42 دقيقة .

وفي إطار مبادرة الدبلوماسية الثقافية الرائدة "الفنون في السفارات" شارك ضيوف المهرجان من الفنانين في ندوتين حواريتين مميزتين، أقيمت الأولى في نيويورك يوم 14 نوفمبر، والثانية في واشنطن العاصمة يوم 18 نوفمبر.

وجرى تنظيم الجلسات بالتعاون مع سفارة الدولة في واشنطن وبعثة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، حيث تناولت الحوارات أثر الموسيقى في ترسيخ جسور التواصل والتفاهم بين الثقافات، تأكيداً على التزام المهرجان بالدبلوماسية الثقافية وإبراز الإبداع الإماراتي على الساحة العالمية.

وتحت عنوان "الموسيقى جسر للتواصل الثقافي" عقدت جلسة حوارية في نيويورك بمشاركة عازفة التشيللو الإماراتية إلهام المرزوقي، والمؤلّف والموسيقي فرج أبيض، وعازف الكلارينيت كنان العظمة، فيما استضافت واشنطن العاصمة الجلسة الثانية التي جمعت المرزوقي وأبيض، وكيت سيلي، نائبة الرئيس للفنونوالثقافة في معهد الشرق الأوسط لاستكشاف تجاربهم ومناقشة الدور الأساسي الذي يمكن أن تلعبه الموسيقى في بناء جسور التواصل بين الشعوب.

ويواصل مهرجان أبوظبي من خلال برنامجه في الخارج، ترسيخ رسالته المتمثلة في تعزيز الحوار الثقافي، ومشاركة الروح الإبداعية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع العالم.