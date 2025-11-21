النيابة العامة وشرطة أبوظبي تبحثان تعزيز التعاون

أبوظبي في 21 نوفمبر/ وام/ بحثت النيابة العامة في أبوظبي، مع شرطة أبوظبي، سبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تنمية آفاق التعاون المستقبلي بين الطرفين.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، سعادة اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، حيث تناول اللقاء عدداً من الموضوعات القانونية والقضائية، واستعراض أوجه الشراكة الإستراتيجية والفرص الممكنة لدعمها وتوطيدها وإثراء التكامل المؤسسي.

وأكد المستشار علي البلوشي، أن الزيارة تجسد حرص الجانبين على تطوير أسس العمل المشترك، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى إرساء منظومة متقدمة تعزز من حماية المجتمع، وتضمن تحقيق عدالة عالمية الجودة.

وأشار إلى حرص النيابة العامة على توثيق أطر التعاون مع شرطة أبوظبي، ونقل تجاربها الرائدة في استخدام الحلول الرقمية وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تطوير العمليات المؤسسية واستدامتها وفق منهجية واضحة ودقيقة، مشيداً بدور شرطة أبوظبي في ترسيخ دعائم العدالة وسيادة القانون، وتعزيز الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي، وتوطيد مكانة الإمارة كمركز رائد للعدالة على المستوى الدولي.