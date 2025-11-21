"صحة دبي" تكشف عن تجربة "توازن" للرفاه النفسي في "معرض دبي للطيران 2025"

دبي في 21 نوفمبر/ وام/ كشفت هيئة الصحة بدبي ، خلال مشاركتها في فعاليات "معرض دبي للطيران 2025 "، عن تجربة "توازن"، ضمن استراتيجية الرفاه النفسي الهادفة إلى تحقيق أعلى مستويات الصحة النفسية وجودة الحياة في الإمارة.

وتمثل تجربة "توازن"، التي يتم عرضها للجمهور للمرة الأولى، رحلة تفاعلية موجهة تساعد الزوار على إعادة ضبط حالتهم المزاجية في دقائق معدودة من خلال خيارات شعورية ، تشمل الهدوء أو التوازن أو الانتعاش اعتماداً على تقنيات تفاعلية تجمع بين الإضاءة والأصوات والعوامل الحسية، مرتبطة بتقنيات تنفس قائمة على معدل ضربات القلب، وعلم الألوان، وترددات الصوت العلاجية.وتبرز هذه التجربة كيف يمكن للابتكار أن يتحول إلى أداة عملية لدعم التوازن النفسي في الحياة اليومية.

وقال الدكتور رمضان البلوشي، مستشار المدير العام ومدير إدارة حماية الصحة العامة بالإنابة في الهيئة، إن الهيئة سلطت الضوء خلال مشاركتها في المعرض على دور الصحة النفسية في تعزيز جودة الحياة، مشيراً إلى أن تجربة "توازن" تمثل نموذجاً مبتكراً للتوعية بالصحة النفسية من خلال تجربة مباشرة يظهر أثرها بشكل فوري.