افتتاح موقع جديد لمبادرة "مجلسنا" لدعم الطفولة المبكرة

أبوظبي في 21 نوفمبر / وام / أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بالتعاون مع "بيورهيلث"، عن افتتاح موقع جديد لمبادرة "مجلسنا" في مدينة الشيخ خليفة الطبية، استكمالا للنجاح الذي حققته النسخة الأولى في منطقة الفلاح، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الطفولة المبكرة وتمكين الأسر والمجتمع.

وتهدف المبادرة، التي أُطلقت في مطلع 2024، إلى تحويل المساحات العامة إلى بيئات شاملة ترتكز على التراث الثقافي المحلي، وتعزز الصحة الجسدية والنفسية للأطفال وأسرهم، وتشجع على اللعب في الهواء الطلق، وتقليل وقت استخدام الشاشات، وتقوية الروابط بين الأجيال .

ويأتي الافتتاح بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة 2025، وبما يتماشى مع برنامج "أبوظبي صديقة للأسرة" التابع للهيئة، ويضم الموقع منطقة مخصصة للعب مستوحاة من المجلس الإماراتي التقليدي، بالتعاون مع "بيورهيلث"، ومؤسسة الإمارات، والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة.

وقالت معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة والمدير العام لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة : " اللعب ليس مجرد متعة، بل هو الركيزة الأساسية للطفولة، وافتتاح "مجلسنا" في مدينة الشيخ خليفة الطبية يثبت للأسر إمكانية خلق أجواء مفعمة بالفرح والتواصل حتى في بيئات الرعاية الصحية".

من جانبها، أشارت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي للعمليات في "بيورهيلث": " المبادرة تعكس إيماننا بأن الصحة تبدأ من الطفولة والمجتمع، وأن المساحات التي تجمع الأسر تعزز الرفاهية والشفاء مدى الحياة".

وتعمل الهيئة حاليا على دراسة مواقع إضافية لتوسيع نطاق المبادرة وتوفير مساحات شاملة محورها الأسرة في مختلف أنحاء الإمارة.