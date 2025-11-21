"إقامة دبي" تُطلق النسخة الثانية من مبادرة "نحب الإمارات"

دبي في 21 نوفمبر وام / أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، النسخة الثانية من مبادرة "نحب الإمارات" بعد النجاح الواسع الذي حققته النسخة الأولى .

وتقام فعاليات النسخة الثانية في القرية العالمية التي تحتفل بمرور 30 عاماً على تأسيسها، لتجسد من خلال موقعها الذي يحتضن ثقافات العالم صورة دولة الإمارات العربية المتحدة كرمز للتنوع والوحدة في آن واحد.

وتتضمن المبادرة هذا العام منصة تفاعلية مبتكرة تتيح للجمهور التعبير عن حبهم للإمارات عبر تجارب رقمية وأنشطة ميدانية تقام من 20 حتى 30 نوفمبر، وتشمل محتوى بصرياً ومرئياً وتفاعلات عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت مظلة "نحب الإمارات".