شرطة أبوظبي تناشد تجنب السلوكيات الخاطئة على الطرق

أبوظبي في 21 نوفمبر/ وام/ ناشدت شرطة أبوظبي السائقين احترام قواعد المرور وأخلاقيات القيادة وتجنب السلوكيات الخاطئة على الطرق وترك مسافة كافية وآمنة لتجنب التوقف المفاجئ للمركبات دون سابق إنذار على الطرق وأثناء تدفق حركة السير في الطرق الداخلية .

وكانت الشرطة بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم ضبطت 5 سائقًين متهورين ارتكبوا مخالفات مرورية وهي التجاوز من ناحية اليمين بصورة خطرة والتجاوز من كتف الطريق وعدم ترك مسافة أمان كافية وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي مما أدي الى إرباك حركة السير وتعريض سلامة السائقين للخطر.

ودعت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي السائقين السائقين لتفادي تجاوز المركبات الأخرى بصورة خاطئة، والتأكد من خلو الطريق في حال التجاوز أو الانتقال إلى المسار الآخر، بالإضافة إلى عدم تجاوز أي مركبة أخرى إلا من جانبها الأيسر، وعدم التنقل بين المسارات بطريقة متهورة تعرض السائق للخطر، واستخدام إشارات تغيير الاتجاه عند الرغبة بتغيير المسار، وحذرت من عدم التجاوز من كتف الطريق المخصص للحالات الطارئة ومركبات الطوارئ الذي يعزز سرعة الوصول لمواقع الحوادث وإسعاف المصابين وإنقاذ حياتهم .