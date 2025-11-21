أكاديمية الفجيرة للطيران تبرم اتفاقية لشراء أجهزة محاكاة طيران

الفجيرة في 21 نوفمبر/ وام/ أعلنت أكاديمية الفجيرة للطيران عن توقيع اتفاقية جديدة مع شركة "الـسِم"ALSIM العالمية الرائدة في صناعة أجهزة المحاكاة، لشراء جهازين تشبيهيين متطورين مخصصين لتدريب الطيارين وفق أعلى المعايير الدولية.

وتشمل الصفقة جهاز "ALSIM AIRLINER"، والذي يعتبر أول جهاز يصل إلى منطقة الشرق الأوسط من هذا النوع، ويُعد نقلة نوعية في مجال التدريب المتقدم لطياري الخطوط الجوية، لما يتمتع به من تقنيات حديثة وتجربة محاكاة واقعية تحاكي أنظمة الطائرات التجارية الكبرى.

كما يشمل التعاقد جهازًا تشبيهيًا إضافيًا لتعزيز قدرات الأكاديمية وتوسيع برامج التدريب، مما يسهم في رفع كفاءة الطلبة وتزويدهم بتجربة تدريبية متكاملة تجمع بين الجانب العملي والنظري.

وأكدت الأكاديمية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها التطويرية المستمرة لجلب أفضل التقنيات العالمية وتوفير بيئة تدريب حديثة، بما يعزز مكانتها كواحدة من أكبر وأقدم الأكاديميات الرائدة في الشرق الأوسط في مجال تدريب الطيارين والمهندسين.

وتتوقع الأكاديمية أن يسهم الجهازان الجديدان في رفع الطاقة الاستيعابية للتدريب، وتقليص فترات الانتظار للطلبة، وزيادة جودة ومخرجات برامج الطيران المختلفة.