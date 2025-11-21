"أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية" تقدم خدماتها البيطرية في مهرجان الظفرة

أبوظبي في 21 نوفمبر / وام / تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في فعاليات الدورة الـ 19 لمهرجان الظفرة وتقدم خدمات لوجستية وعلاجية لملاك الإبل ومربي الثروة الحيوانية في كل من مزاينة سويحان ، ومزاينة رزين ، ومزاينة مدينة زايد والمهرجان الختامي في الظفرة.

وتسعى الهيئة للتواجد الفعال والهادف في الفعاليات التراثية والمجتمعية لتعزيز الوعي المجتمعي بالممارسات الجيدة في مجالات السلامة الغذائية والزراعة والثروة الحيوانية، وتنظيم اللقاءات مع رواد هذه الفعاليات لتعريفهم بأهم المواضيع ذات الصلة بمجالات عملها، وذلك ضمن جهودها الهادفة لحماية وتمكين أنظمة الأمن الحيوي والترويج لأفضل الممارسات المتصلة بذلك في إمارة أبوظبي مما يساهم في رفع كفاءة عملية التربية وتحسين إنتاجية الحيوانات ووقايتها من الأمراض الوبائية المحتملة.

وتوفر الهيئة عيادة بيطرية متنقلة خاصة بأنشطة وفعاليات المهرجان تتضمن كادراً من الأطباء والفنيين البيطريين، للتأكد من سلامة الإبل المشاركة وضمان خلوها من الأمراض ، كما تقدم الخدمات البيطرية لأصحاب العزب والمربين المشاركين في المهرجان من فحوصات وتحاليل مخبرية للحيوانات، وتشخيص الحالات المرضية ووصف الأدوية المناسبة لها.

و تقدم الهيئة مجموعة من الخدمات البيطرية المجانية للمشاركين ضمن خدمات قطاع الثروة الحيوانية وتشمل الخدمات العلاجية، ورش الحيوانات وضد الطفيليات الخارجية والمطهرات، وفحوصات الدم والعمليات الجراحية وتقديم العلاجات اللازمة .

كما يقدم الأطباء البيطريون وضباط الإرشاد في الهيئة النصح والإرشاد للمربين وتعريف زوار الجناح بأفضل وأحدث الممارسات العالمية في مجال إدارة العزب، والتي تتضمن إدارة صحة القطيع، عبر تحصين المواشي ومكافحة الحشرات والطفيليات، وإدارة التغذيه من خلال التعريف بأفضل ممارسات تغذية الحيوانات بالأعلاف المركزة التي تحتوي العناصر والمكونات الضرورية خلال كافة مراحل نموها وإنتاجها.