تفعيل تنظيم المواقف المدفوعة في مدينة رحايل (آيكاد 5)

أبوظبي في 21 نوفمبر/وام/ أعلنت شركة "كيو موبيليتي"عن تفعيل نظام المواقف المدفوعة في مدينة رحايل (آيكاد 5) في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بينها وبين مجموعة مناطق خليفة الاقتصادية في أبوظبي "كيزاد" لتشغيل وإدارة المواقف.

وتهدف الخطوة إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية وتوفير حلول مواقف آمنة ومنظمة لزوّار المنطقة، والحفاظ على حقوق مستخدمي الطريق، وضمان أمن وسلامة المجتمع، والحدّ من مشوهات المظهر العام بما يتماشى مع رؤية إمارة أبوظبي في تعزيز جودة الحياة وتطوير البنية التحتية.

وتمّ تفعيل 1,266 موقفاً فرعياً مخصصاً للمركبات الخفيفة، من أجل تلبية احتياجات المركبات وتنظيم عملية وقوفها بطريقة آمنة ومنظمة.

ويمكن لمستخدمي المواقف دفع الرسوم مباشرة عبر تطبيق تم وتطبيق درب أو الرسائل النصية، أو من خلال أجهزة دفع رسوم "مواقف" المتوفرة في المنطقة.