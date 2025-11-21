شركة "XRG" تستكمل جميع الإجراءات التنظيمية لإتمام الاستحواذ على "كوفيسترو"

أبوظبي في 21 نوفمبر / وام/ أعلنت شركة XRG ش.م.ع. ("XRG")، ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة المملوكة لـ "أدنوك"، اليوم عن حصولها على جميع الموافقات التنظيمية النهائية لإتمام عملية الاستحواذ على "كوفيسترو"، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الكيماويات والبوليمرات عالية الأداء والمواد المستدامة.

ومن مقرها الرئيسي في مدينة ليفركوزن الألمانية وعبر امتلاكها محفظة تضم أكثر من 10000 منتج متخصص، تدير شركة "كوفيسترو" 46 موقعاً للإنتاج و13 مركزاً للبحوث والتطوير في أنحاء العالم. وتقدم الشركة حلولاً متقدمة تدعم قطاعات حيوية مثل التنقل، والبناء، والإلكترونيات، والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الصناعات الأساسية للاقتصاد العالمي ودعم الانتقال في قطاع الطاقة.

وتُستخدم منتجات "كوفيسترو" بشكل كبير في الحياة اليومية والصناعة الحديثة، حيث تُستخدم البوليمرات خفيفة الوزن في تعزيز قوة ومتانة المركبات الكهربائية وفي مراوح توربينات الرياح، كما تُستخدم مواد التغليف عالية الأداء في حماية أشباه الموصلات والهواتف الذكية، وتستخدم طلاءاتها المتخصصة في صناعة عدسات النظارات بجعلها مقاومة للخدش وفي تصنيع جوازات السفر عالية الجودة. وتساهم المواد المتخصصة التي تطورها "كوفيسترو" في تعزيز سلامة المنتجات وإطالة عمرها التشغيلي وجعلها أكثر استدامة بما في ذلك من منتجات مستخدمة في المستشفيات والمنازل، وصولاً إلى قطاع النقل ومراكز البيانات.

وبفضل الرؤية طويلة الأمد للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات والتي تدعم خطط "أدنوك" الطموحة للنمو الدولي، يساهم هذا الاستحواذ في توسيع الحضور العالمي لـ "XRG" في مجال المواد المتقدمة وكذلك في تسريع تنفيذ استراتيجيتها لبناء منصة عالمية رائدة في مجال الكيماويات.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور راينر سيلي، رئيس منصة الكيماويات العالمية في "XRG": "يعتبر الحصول على هذه الموافقات التنظيمية خطوة مهمة تمكّننا من التقدم والتركيز على بناء شراكة طويلة الأمد ومستقرة مع شركة "كوفيسترو". كما يُعزز هذا الاستحواذ حضور "XRG" في مجال الكيماويات على المستوى الدولي، ويدعم خططنا الطموحة في أن نصبح من بين أكبر ثلاثة مستثمرين عالميين في هذا المجال. وكلنا على ثقة بخبرات كوادر "كوفيسترو"، ونتطلع إلى التعاون الوثيق مع فريق الإدارة لتحقيق أقصى استفادة من إمكانياتها".

ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال الأيام القادمة، وستستمر شركة "كوفيسترو" في مزاولة أعمالها من مقرها الرئيس في ألمانيا، مع الحفاظ على استقلالية عملياتها التشغيلية تحت الإدارة الحالية. وستعمل "XRG" مع فريق إدارة "كوفيسترو" لتحديد المزيد من الفرص لتعزيز كفاءتها التشغيلية وقوتها على الصمود وتحقيق قيمة طويلة الأمد مع دخول الشركة في هذه المرحلة الجديدة.