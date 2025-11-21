"مضمار أبوظبي" يحتضن سباق كأس "عيد الاتحاد"

أبوظبي في 21 نوفمبر/وام / يحتضن مضمار أبوظبي غدا سباق فخر الوطن، " كأس عيد الاتحاد‏" للخيول العربية الأصيلة "الفئة الثالثة" لمسافة 1600 متر، ضمن منافسات الأمسية الخامسة للموسم الجديد من 7 أشواط، وجوائزها 900 ألف درهم.

ويقام سباق كأس عيد الاتحاد‏‏، في الشوط الرابع، وجوائزه 500 ألف درهم، بمشاركة 14 خيلاً عمر 4 سنوات فما فوق، بينما ينطلق الشوط الأول لمسافة 2400 متر، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق على لقب "صقر أبوظبي" الكلاسيكي وجوائزه 66 ألف درهم.

وتتنافس الخيول العربية الأصيلة، عمر 4 سنوات فما فوق، في الشوط الثاني لمسافة 2400 متر، على لقب "باث أوف ذا فيدريشن" وجوائزه 66 ألف درهم، بينما يشهد الشوط الثالث المنافسة على لقب" بني ياس" للميل للخيول العربية الأصيلة عمر 3 سنوات لمسافة 1600 متر.

وخصص الشوط الخامس لمسافة 1400 متر للخيول العربية الأصيلة، على لقب كأس الوثبة "ستاليونز" لملاك الإسطبلات الخاصة وجوائزه 70 ألف، ثم الشوط السادس لمسافة 1400 متر للخيول المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات فما فوق على لقب "رايزنج ستار"، وجوائزه 66 ألف درهم.

وتختتم الأمسية بالشوط السابع لمسافة 1200 متر، للخيول المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب "البرق سبرنت" وجوائزه 66 ألف درهم.