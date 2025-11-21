برنامج البعثات الاجتماعية للشباب يختتم أعمال دفعته الثانية ضمن «الفارس الشهم 3» ويكرم المنتسبين في العريش

العريش في 21 نوفمبر/ وام/ أعلن برنامج «البعثات الاجتماعية للشباب»، التي شاركت ضمن عملية «الفارس الشهم 3» لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة، عن اختتام أعمال الدفعة الثانية من البرنامج، الذي يستهدف تأهيل وتمكين الشباب الإماراتي من المشاركة الفاعلة في البعثات الاجتماعية حول العالم.

ونظم البرنامج بهذه المناسبة حفلاً في مدينة العريش، حيث كرم سعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، منتسبي البرنامج، تقديراً لدورهم الفاعل في دعم الجهود الإنسانية لدولة الإمارات، ومشاركتهم الميدانية في أعمال عملية «الفارس الشهم 3» في العريش.

وشهد الحفل استعراض أبرز المهام الميدانية التي أنجزها المتطوعون، إلى جانب تجاربهم الشخصية في مساندة الفرق الإنسانية العاملة على الأرض، بما أسهم في تعزيز قدراتهم العملية، وترسيخ مفاهيم التضامن والعطاء لديهم.

وفي نهاية الحفل زار سعادة خالد محمد النعيمي المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية إلى غزة في العريش، حيث اطلع على آلية استقبال وتخزين وتجهيز المساعدات، ودور المركز في إدارة القوافل الإغاثية المتجهة إلى قطاع غزة.

كما زار المستشفى الإماراتي العائم، وتعرف على طبيعة الخدمات الطبية والجراحية التي يقدمها للأشقاء الفلسطينيين، مثمّناً الجهود الكبيرة التي تبذلها الطواقم الطبية والفنية والفرق المساندة ضمن العملية.

وأكد سعادة خالد النعيمي، أن مشاركة منتسبي برنامج البعثات الاجتماعية للشباب ضمن عملية «الفارس الشهم 3» تجسد نهج دولة الإمارات الراسخ في أن تكون إلى جانب الإنسان في كل زمان ومكان، مهما اشتدت الظروف، مشيراً إلى أن العمل الإنساني جزء أصيل من هوية الإمارات ومن قيم قيادتها التي غرست في أبنائها أن نصرة الملهوف وتخفيف معاناة المحتاج واجب لا تسقطه الحدود ولا تغيره الأزمات.

وقال النعيمي: إن مشاركة هذه النخبة من الشباب الإماراتي تعكس حرصهم على أن يكونوا جزءاً من قصة العطاء الإماراتية، عبر المشاركة في المهام الإنسانية، والتعرف على التحديات الميدانية، والعمل جنباً إلى جنب مع فرق الإغاثة التي تواصل جهودها منذ انطلاق عملية «الفارس الشهم 3»، مؤكداً أن هذه المشاركة تجسد القيم والمبادئ التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في صلب هوية الدولة ورسالتها الإنسانية.

وخاض منتسبو الدفعة الثانية من «البعثات الاجتماعية للشباب» خلال أسبوع من العمل الميداني، تجربة متكاملة ضمن عملية «الفارس الشهم 3» في العريش، تعرفوا خلالها على مختلف جوانب العمل الإنساني وشاركوا بشكل فعلي في مهام المركز اللوجستي، حيث ساهموا في تجهيز الطرود الغذائية وتحضير الشاحنات المخصصة لقوافل المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة، ليشهدوا بأعينهم أثر جهودهم على أرض الواقع.

كما زار منتسبو البرنامج، المستشفى الإماراتي العائم، واطلعوا عن قرب على جهود الكوادر الطبية في تقديم الرعاية الصحية والجراحية المتخصصة للمرضى، حيث قضى المشاركون يوماً اجتماعياً مع المرضى ومرافقيهم.

وفي إطار البرنامج، زار المنتسبون معبر رفح البري وتعرفوا على طريقة دخول المساعدات التي ساهموا في تجهيزها، كما تجولوا في محطات التحلية الإماراتية المخصصة لدعم احتياجات الأشقاء الفلسطينيين من المياه، وتعرفوا على إمكاناتها الفنية ودورها في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية في القطاع.

وعن تجربتها التطوعية في البرنامج، قالت وصايف سعيد الشحي، المنتسبة للدفعة الثانية: "كانت مشاركتي في المستشفى الإماراتي العائم فرصة لأعيش معنى العطاء بشكل مباشر، وأسهم في إدخال الفرح على قلوب المرضى وتخفيف آلامهم، حتى بكلمة أو ابتسامة صغيرة. وفي المركز اللوجستي، شعرت بالامتنان والفخر وأنا أجهز الطرود، لأن كل طرد يحمل جزءاً من مشاعرنا وإنسانيتنا إلى الأشقاء في غزة، ويجعلني أشعر بأنني جزء من رسالة أكبر مني، رسالة العطاء والتضامن الإماراتية".

وتعد البعثات الاجتماعية للشباب، أحد البرامج النوعية التي تُشرف عليها المؤسسة الاتحادية للشباب، وتهدف إلى تمكين شباب الإمارات، وصقل خبراتهم في مجالات العمل المجتمعي والإنساني، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في مبادرات ميدانية تعكس قيم العطاء والمسؤولية، وتعزز من وعيهم بدور الدولة في مد جسور الدعم والإغاثة إلى مختلف أنحاء العالم.

وتجسد عملية «الفارس الشهم 3» النهج الراسخ لدولة الإمارات في نصرة الإنسان أينما كان، من خلال منظومة متكاملة من المبادرات والمشروعات الإغاثية والطبية واللوجستية الموجهة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر جسور برية وبحرية وجوية، والمستشفى الميداني في غزة، والمستشفى الإماراتي العائم، والمركز اللوجستي في العريش، إضافة إلى محطات التحلية ومشروعات أخرى.