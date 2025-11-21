معرض أبوظبي الدولي للقوارب منصة للابتكار

أبوظبي في 21 نوفمبر /وام/ يشهد معرض أبوظبي الدولي للقوارب في دورته الحالية زخماً لافتاً وإقبالاً واسعاً من الزوار والمتخصصين، مع مشاركة قياسية لأكثر من ألف شركة وعلامة تجارية، مما يعكس التطور المتسارع للقطاع البحري في دولة الإمارات، ودور أبوظبي كمركز إقليمي للترفيه البحري والصناعات المرتبطة به.

وأكد مشاركون في حديثهم لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات اليوم الثاني من المعرض الذي ينعقد بين 20 و23 نوفمبر الجاري، أنه يشكل منصة شاملة للشركات المحلية والعالمية لاستعراض ابتكاراتها والتعريف بخدماتها والبحث عن فرص التوسع، إلى جانب التواصل مع عشاق اليخوت والقوارب ورواد التقنيات البحرية الحديثة.

قالت رحمة المشجري، المتحدثة الرسمية لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب – أدنيك، إن الدورة الحالية تشهد حضوراً واسعاً، لافتة إلى أن المعرض يتيح للزوار الاستمتاع بالفعاليات المتنوعة في قاعة المارينا.

وأوضحت أن عدد الشركات والعلامات التجارية المشاركة تجاوز الألف شركة وعلامة تجارية، بنسبة زيادة بلغت 32% مقارنة بالدورة الماضية، مشيرة إلى أن المساحة الإجمالية ارتفعت إلى 85 ألف متر مربع، بزيادة 14%، ما يعكس النمو المتواصل للمعرض وتوسّع اهتمام الشركات العالمية والإقليمية بالقطاع البحري.

ولفتت إلى أن المعرض بات ملتقى رائداً لعشاق الترفيه البحري ورواد المنتجات البحرية والقوارب، مشيرة إلى أن العديد من الشركات تسعى من خلال المشاركة إلى التوسع في أبوظبي والإمارات الأخرى، خاصة في مجالات التقنيات البحرية والصناعة المحلية.

وقال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية والرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة موانئ أبوظبي، إن مشاركة أبوظبي البحرية كبيرة كالعادة في معرض أبوظبي الدولي للقوارب، وكشريك استراتيجي لدينا منصتنا الرئيسية وكذلك مشاركة في منطقة "knowledge hub".

وأوضح أن المشاركة تتضمن أيضاً جوائز أبوظبي البحرية في عامها الثالث على التوالي.

و أشار إلى ما يتم استعراضه من خدمات وتطبيقات، ومنها تطبيق "النالية" الذي يضم جميع المعلومات المتعلقة بالخدمات البحرية وحجز تذاكر التاكسي المائي ومعرفة الحالة البحرية والإبلاغ عن المخاطر في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى توفيره لأهم التعاميم والتشريعات البحرية وغير ذلك.

وقال المهيري إن منصة أبوظبي البحرية بالمعرض تعرض شاشة كبيرة تتيح للجمهور التعرف إلى كيفية استخدام خرائط السلامة البحرية، وأيضاً منصة "مرصدنا" التي تشجع الشركات البحرية على تقييم أدائها وفق معايير الاستدامة والحوكمة البيئية.

وأشار إلى أن مرصدنا يتضمن كذلك عرضاً لجميع التشريعات المحلية بطريقة سلسة تساعد الجمهور على فهم دور تلك التشريعات.

وأكد المهيري أن الفترة القادمة ستشهد تركيزاً كبيراً على قطاع اليخوت وتسهيل الحركة البحرية داخل إمارة أبوظبي، خاصة مع قرب انطلاق الموسم الجديد، لافتاً إلى وجود جهود مشتركة مع الجهات المعنية لتنظيم حركة الجتسكي والوسائل البحرية بالتعاون مع الحرس الوطني.

ومن جهته، أكد عمر العلي، الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا القابضة، التي تشارك في المعرض من خلال ذراعها المتخصصة “Nirvana Yachts & Boats”، على أهمية السياحة البحرية والقطاع البحري في العموم في أبوظبي التي لديها أكثر من 200 جزيرة، ما يجعل السياحة البحرية جزءاً أساسياً من هويتها، مشيراً إلى أن الدورة الحالية تشهد إقبالاً جماهيرياً وإعلامياً كبيراً، وحضوراً قوياً لعلامات عالمية وشركات إماراتية تصنع القوارب أو اليخوت أو قطع الغيار محلياً.

وأضاف أن الشركة تعتمد نموذج العضوية، حيث توفر أكثر من 50 قارباً بمختلف الأنواع والأحجام، تشمل قوارب للصيد والكروزينغ والمبيت، بحيث يمكن للعضو استخدام أنواع متعددة من القوارب دون تحمل أعباء الصيانة أو التنظيف.

وأكد العلي أن المعرض يشهد عرض قارب كهربائي بالكامل مزود بمحرك مأخوذ من سيارات بورش الكهربائية، لافتاً إلى أن قطاع القوارب الكهربائية يشهد نمواً كبيراً أسوة بالسيارات والطائرات الكهربائية.