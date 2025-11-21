الإمارات تؤكد التزامها بتمكين المرأة خلال مشاركتها في الدورة 46 للمؤتمر الوزاري للفرنكوفونية في كيغالي

كيغالي في 21 نوفمبر / وام / شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة السادسة والأربعين للمؤتمر الوزاري للفرنكوفونية، الذي انطلقت أعماله 19 نوفمبر في العاصمة الرواندية كيغالي - واستمرت يومين - تحت شعار: "دور المرأة: بعد ثلاثين عاماً على مؤتمر بكين – مساهمة المرأة في الفضاء الفرنكوفوني".

وترأس وفد الدولة سعادة الدكتور سالم النيادي، ممثل دولة الإمارات لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية، الذي أكد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية على أن "مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات هذه الدورة تأتي تجسيداً لالتزامها الراسخ بدعم قضايا المرأة وتمكينها، وتعزيز دورها الحيوي كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الشاملة سواء داخل الدولة أو على المستوى الدولي".

وأوضح سعادته أن دولة الإمارات حققت، بفضل رؤية ودعم قيادتها الرشيدة، تقدماً كبيراً في ملف تمكين المرأة على مختلف المستويات، مشيراً إلى أن الدولة ماضية في تعزيز شراكاتها مع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية والعالم بما يسهم في تبادل أفضل الممارسات والخبرات لدعم الجهود الرامية إلى تمكين المرأة.

وأضاف أن دولة الإمارات تحرص على المشاركة الفاعلة في المبادرات الدولية التي تعنى برفع مشاركة المرأة وتمكينها بما ينسجم مع منظومتها الوطنية التي جعلت تمكين المرأة أحد الركائز الأساسية لخططها التنموية.

يُذكر أن دولة الإمارات تشارك بفاعلية في اجتماعات المنظمة الدولية للفرنكوفونية منذ انضمامها إليها في عام 2010، حيث تعد المنظمة ثاني أكبر تجمع دولي بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها 90 دولة وحكومة.