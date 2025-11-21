تتويج الفائزين في مزاينة رزين بمهرجان الظفرة

أبوظبي في 21 نوفمبر / وام / توجت مزاينة رزين "المحطة الثانية" لمهرجان الظفرة بدورته الـ 19، الفائزين في منافسات أشوط سن الثنايا للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل، التي جرت اليوم في 12 شوط خصص لها 115 جائزة قيمة، وذلك في منصة مزاينة الإبل في منطقة رزين بأبوظبي.

وتوج سعادة محمد جمعة المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين بالمراكز الأولى، وسط حضور واسع من مُلاك الإبل من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وعشاق المزاينات التراثية وزوار المزاينة.

وأظهرت نتائج شوط ثنايا أصحاب السمو الشيوخ - محليات، فوز «نوادر» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، وحصدت المركز الثاني «وسام» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وجاءت بالمركز الثالث «وطن» لمالكها الشيخ محمد صقر محمد القاسمي، ونالت المركز الرابع «العنود» لمالكها الشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي، وحلت بالمركز الخامس «العاليه» لمالكها الشيخ جاسم فيصل عبدالرحمن جاسم آل ثاني.

وفي شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل (1)- محليات فازت بالمركز الأول «أمسية» لمالكها سالم سهيل طاهي الراشدي، كما فازت بالمركز الأول في شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل (2)- محليات «لضا» لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري، وجاءت بالمركز الأول في شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل (1)- مجاهيم «المعضم» لمالكها محمد حمد محمد النابت المري، فيما حصدت المركز الأول في شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل (2)- مجاهيم «الحشاشة» لمالكها سعيد سالم بخيت حريك المنهالي.

كما أظهرت نتائج شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل (1)- محليات فوز «سمحه» لمالكها حمد خلفان سيف المعولي بالمركز الأول، وفي شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل (2)- محليات فازت بالمركز الأول «ريم الفلا» لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني، وفي شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل (1)- مجاهيم حصدت المركز الأول «العطيّب» لمالكها مبارك حمود سالمين حميد المنصوري، وجاءت بالمركز الأول في شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل (2)- مجاهيم «مشيحه» لمالكها عبدالله محمد كردوس عبيد العامري.

وحلت بالمركز الأول في شوط ثنايا المهجنات الأصايل «غرنوق» لمالكها محمد راشد خليفة الغفلي، كما نالت المركز الأول في شوط ثنايا الشركاء - محليات «مهمة» لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري، وفي شوط ثنايا الشركاء - مجاهيم حصدت المركز الأول «الحاكمة» لمالكها بخيت عبدالله بخيت ناجي المنهالي.

ودخلت إلى شبوك المبيت، صباح اليوم الإبل المشاركة في أشواط الحول الشرايا والتلاد والشركاء من المحليات والمجاهيم، والحول المهجنات الأصايل، استعداداً لعرضها على اللجان المختصة (الفرز، التشبيه والتسنين، الطبية، التحكيم)، وسيتم إعلان نتائجها غداً السبت في تمام الساعة الرابعة مساءً من خلال منصات "تراثنا" التابعة لهيئة أبوظبي للتراث وعبر قناة بينونة ونطاق البث في محيط موقع المزاينة على التردد (اف ام 93.1).