حامد بن زايد وخليفة بن طحنون بن محمد يحضران حفل استقبال بمناسبة زفاف علي محمد النيادي

العين في 21 نوفمبر /وام/ حضر سموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم محمد المر علي النيادي، بمناسبة زفاف علي محمد النيادي إلى كريمة سلطان محمد يروان النيادي.

وأعرب سمو الشيخ حامد بن زايد والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد والشيخ نهيان بن سيف بن محمد عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنين لهم حياة أُسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم اليوم في قاعة الخبيصي في مركز أدنيك العين، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمعٌ من المدعوّين.