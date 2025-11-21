100 شركة إيطالية تشارك بمعرضي "بيغ فايف غلوبال 2025" و"ماربل آند ستون وورلد" بدبي

دبي في 21 نوفمبر / وام/ أعلنت الوكالة الإيطالية للتجارة /ITA/ مشاركتها بمعرض بيغ فايف غلوبال 2025 ومعرض ماربل آند ستون وورلد 2025 بدبي خلال الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر الجاري وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية الإيطالية بهدف تسليط الضوء على تنامي حضور إيطاليا وتأثيرها في قطاعي الإنشاءات والتصميم في دولة الإمارات.

ومن المقرر أن تقدم خلال هذا العام أكثر من 260 شركة إيطالية خبراتها في مجالات مواد البناء وآلات الإنشاءات وتقنيات الحجر وحلول التصميم والابتكار المستدام ضمن جناح “صنع في إيطاليا”.

ويضم جناح إيطاليا في معرض بيغ فايف غلوبال 2025 والذي يقام تحت إشراف الوكالة 58 من الشركات البارزة الإيطالية العاملة في أنظمة البناء والواجهات والنوافذ والتظليل الشمسي وتقنيات الإنشاءات والمكوّنات الصناعية.

وتم تنظيم هذه المشاركة بالتعاون مع: ANIMA Confindustriaو UNACEA FINCO "ACMIو ANFITو ASSITESو P.I.L.E.".

ويحظى الحضور الإيطالي هذا العام بدعم مبادرة أوبورتون إيتالي (OpportunITALY) برنامج تسريع الأعمال الذي أطلقته الوكالة والوزارة الإيطالية ويعزز فرص التعاون التجاري من خلال برنامج مشترين متخصص وجلسات مطابقة الأعمال.

فيما تشارك 40 شركة إيطالية ضمن جناح منسّق من قبل/ Confindustria Marmomacchine /خلال معرض ماربل آند ستون وورلد 2025 وتعرض فيه أحدث تقنيات معالجة الحجر الطبيعي والحجر الهندسي والأسطح المتقدمة وتطبيقات التصميم.

وتواصل إيطاليا لعب دور محوري في تزويد السوق الإماراتية بمواد البناء عالية الجودة والتقنيات المتقدمة وبلغت صادراتها من مواد البناء والمنتجات الحجرية إلى دولة الإمارات في عام 2024 أكثر من 166 مليون يورو.

وقال سعادة لورنزو فانارا سفير إيطاليا لدى الدولة إن الأداء القوي والمستمر لصادرات إيطاليا من مواد البناء والحجر يعكس عمق الشراكة بين البلدين إذ تحظى الحرفية الإيطالية والتصميم والابتكار بثقة واسعة في المنطقة بما يتماشى تمامًا مع رؤية دولة الإمارات للنمو الحضري المستدام والتميّز المعماري.

من جانبه قال فاليريو سولداني المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات وسلطنة عُمان إن معرض بيغ فايف غلوبال ومعرض ماربل آند ستون وورلد منصتان محوريتان لاستعراض قدرات إيطاليا في مجالات الهندسة والأنظمة الصناعية وتقنيات البناء وتشارك ما يقارب 100 شركة إيطالية هذا العام 58 في بيغ فايف و40 في ماربل آند ستون وورلد مما يعكس قوة القطاع الصناعي الإيطالي والطلب المتزايد في المنطقة على الابتكار الإيطالي.

وأضاف أن حضورنا في دولة الإمارات بدعم مبادرات مثل أوبورتون إيتالي (OpportunITALY) يؤكد التزامنا طويل الأمد بتلبية احتياجات البنية التحتية المتنامية وتعزيز الروابط التجارية مع الشركاء في المنطقة.”

وقال أليساندرو دورانتِه مدير العلاقات الخارجية والدولية في أنيما كونفيندستريا /ANIMA Confindustria” : “يعد معرض بيغ فايف في دبي نقطة التقاء لصناعتنا مع العالم ومركزًا عالميًا يجمع الشركاء والمبتكرين بفضل رؤية دولة الإمارات واستثماراتها المستمرة " معربا عن فخره بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتجارة وسفارة إيطاليا في تنظيم الجناح الوطني وتعزيز حضور إيطاليا في هذا الحدث المهم.

من جانبها أكدت كارلا توماسي رئيسة اتحاد فينكو "FINCO" أن معرض بيغ فايف غلوبال دبي يشكل محطة رئيسية لقطاع الواجهات الخارجية وأنظمة البناء المتخصصة ومنصة مثالية للانفتاح على الأسواق الدولية وعرض التميّز الإيطالي ضمن بيئة مهنية ومنظمة.

وقال فلافيو مارابيلي الرئيس الفخري لـ كونفيندستريا مارموماتشين "Confindustria Marmomacchine " إن دولة الإمارات تعد سوقا رائدة في قطاع الحجر الطبيعي ومركزا استراتيجيا لمنطقة الشرق الأوسط ولذا نشارك في معرض ماربل آند ستون وورلد 2025 بـ40 من أبرز الشركات الإيطالية المتخصصة في إنتاج ومعالجة الرخام والجرانيت والحجر الطبيعي إلى جانب مصنّعي الآلات والمعدات والأنظمة الخاصة باستخراج ومعالجة الحجر.

ويجمع الجناح الإيطالي في المعرضين نخبة الشركات المصنّعة والمبتكرة في مجالات مواد البناء وتقنيات الإنشاءات السيراميك ومعالجة الحجر والتي تعرض منتجات تجمع بين الاستدامة والجماليات بما يعكس قدرة الصناعة الإيطالية على دمج الإبداع والإرث الهندسي بتقنيات المستقبل.