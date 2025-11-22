رئيسة مقدونيا الشمالية تستقبل رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام

سكوبيه في 22 نوفمبر /وام/ استقبلت فخامة غوردانا سيليا نوفسكا دافكوفا، رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية، معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، والوفد المرافق له، وذلك في مكتب رئاسة الجمهورية بالعاصمة سكوبيه، ضمن زيارة رسمية يقوم بها المجلس إلى مقدونيا الشمالية على مدار يومي 20 و21 نوفمبر الجاري.

وضم وفد المجلس العالمي للتسامح والسلام، سعادة آيدن ديرليك، نائب رئيس البرلمان الصربي وعضو البرلمان الدولي للتسامح والسلام، وسعادة يوليوس فرزك، عضو البرلمان الروماني وعضو البرلمان الدولي للتسامح والسلام، إضافة إلى البروفيسور زوران إلييفسكي، مدير مكتب المجلس العالمي للتسامح والسلام في مقدونيا الشمالية.

ووقع معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، ومعالي السيد أفريم غاشي، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية مقدونيا الشمالية (البرلمان)، خلال الزيارة، مذكرة تفاهم للتعاون والعمل المشترك، وذلك في مبنى الجمعية الوطنية، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير البرامج المشتركة في مجالات نشر قيم التسامح والسلام داخل أوروبا وعلى المستوى الدولي.

كما شارك الجروانن ووفد المجلس، إلى جانب رئيسة الجمهورية، في الاحتفال باليوم الدولي للتسامح في الساحة الرئيسية وسط العاصمة سكوبيه؛ حيث شهدت الفعالية حضوراً رسمياً وشعبياً واسعاً.

وفي سياق متصل، وقع رئيس المجلس، والبروفيسور ساشو جورجييفسكي، عميد كلية الحقوق في جامعة "سانتس كيريل أند ميثودياس"، مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي، وذلك في مقر الجامعة بالعاصمة سكوبيه.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة الأكاديمية وتطوير برامج بحثية وتعليمية مشتركة تُعنى بقيم التسامح والسلام ودعم الاستقرار المجتمعي.

وشارك الجروان في جلسة نقاشية موسعة مع أساتذة وطلاب كلية الحقوق، تناولت أهمية نشر ثقافة التسامح ودورها في بناء السلام وترسيخ التفاهم بين الشعوب.