الجواد "نجيب الزمان" يتوج بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في الرياض

الرياض في 22 نوفمبر /وام/ أحرز الجواد "نجيب الزمان"، لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في المحطة السابعة عشرة والختامية التي أقيمت في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية بالرياض، مساء أمس، ضمن منافسات النسخة 32 من السلسلة العالمية.

وتقام سلسلة سباقات الكأس بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تجسيداً لرؤية تهدف إلى تطوير صناعة سباقات الخيل العربية، من خلال دعم الخيل العربية الأصيلة وتعزيز حضورها في أبرز المضامير العالمية، إيمانا بأهمية هذا الإرث العريق ودوره في ترسيخ مكانة الخيل العربية على الساحة الدولية. وقد أسهمت توجيهات سموه ومتابعته المستمرة في نجاح سلسلة السباقات ودعم الملاك والمربين عالمياً وتعزيز سباقات الخيل العربية حول العالم وترسيخ تربية الخيل العربية والحفاظ على هويتها وإرثها العريق.

وبلغت مسافة سباق الكأس أمس 1800 متر رملي للخيول بعمر 4 سنوات فأكثر، كما بلغت الجوائز المالية مليوناً ونصف المليون ريال سعودي.

وقدم "نجيب الزمان"، المصنف 125 عرضاً قوياً أكد جاهزيته وعودته اللافتة، ليمنح إسطبل "صفوة العاديات" انتصاراً مستحقاً، لمالكه الدكتور محمد النجيفي، وتحت إشراف المدرب عبدالعزيز الموسى، وقيادة الفارس عبدالله الفيروز.

وانفرد البطل بصدارة السباق في الأمتار الحاسمة، متفوقاً على الجواد "نديم الملوك الخالدية" الذي حلّ ثانياً، وتلاه "الحارث" في المركز الثالث.

وأكمل"«نجيب الزمان" مسافة السباق بزمن 2:06:21 دقيقة.

حضر السباق وقام بتتويج الفائزين كل من سعادة مطر سالم علي مران الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى المملكة العربية السعودية، وسعيد المهيري، ممثل اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وزياد المقرن، الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل بالرياض، ومتعب الشمري، مدير عام ميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخيل العربية.

من جهته قال سعادة مسلم سالم العامري، عضو اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: "نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمناسبة ختام الجولات والسباقات العالمية للكأس الغالية، التي حققت نجاحات وأصداء مميزة، مثمنين دعم سموه المتواصل للبطولة، والذي انعكس بصورة واضحة في التميز الواضح الذي حققته محطة الرياض هذا العام، وفي كافة المضامير العالمية والعربية".

وأضاف أن الحضور في مضمار الملك عبدالعزيز، أحد أهم وأعرق مضامير المنطقة، يؤكد على إستراتيجية السلسلة في التواجد في أبرز الساحات العالمية، لافتا إلى أن هذه المحطة شهدت مستوى تنظيمياً عاليا يليق بقيمة الكأس الغالية وبمكانتها في مشهد سباقات الخيل العربية.