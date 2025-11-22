نورة الكعبي تترأس وفد الإمارات المشارك في مؤتمر "بيروت واحد" الهادف إلى دعم الاقتصاد والاستثمار في لبنان

بيروت في 22 نوفمبر /وام/ ترأست معالي نورة الكعبي، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في مؤتمر "بيروت واحد"، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد وتعزيز حركة الاستثمار في الجمهورية اللبنانية.

والتقى وفد الدولة برئاسة معاليها، كلاً من معالي الدكتور نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية، ومعالي الدكتور غسان سلامة، وزير الثقافة، ومعالي حنين السيد، وزيرة الشؤون الاجتماعية؛ وذلك خلال الزيارة التي تقوم بها معاليها والوفد المرافق إلى العاصمة بيروت.

وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات، والجمهورية اللبنانية الشقيقة، إضافة إلى مناقشة آفاق التعاون المشترك في المجالات المختلفة، وفي مقدمتها المجالات الثقافية.

ونقلت معالي نورة الكعبي، إلى معالي رئيس الحكومة اللبنانية، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياتهم للجمهورية اللبنانية الشقيقة بمزيد من النماء والازدهار.

من جانبه، نقل معالي الدكتور نواف سلام تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، معربًا عن تمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعبًا بالمزيد من النمو والتقدم والرخاء. كما بعث معالي غسان سلامة وزير الثقافة تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وعبّر كلٌّ من معالي الدكتور نواف سلام، ومعالي غسان سلامة، عن ترحيبهما بهذه الزيارة التي تجسد حرص الجانبين على توطيد أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، بما يسهم في تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.

وشارك وفد الدولة، الذي ضم ممثلين عن وزارة الخارجية، في مؤتمر "بيروت واحد" الذي انعقد برعاية فخامة العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة. كما شاركت معالي نورة الكعبي في جلسة نقاشية على هامش المؤتمر حول الاقتصاد الإبداعي، أدارها معالي وزير الثقافة اللبناني، وبمشاركة عدد من الشخصيات اللبنانية والدولية البارزة في المجالين الثقافي والإبداعي.

وشملت الزيارة جولات ميدانية إلى مواقع ثقافية وإبداعية وإنسانية بارزة في العاصمة بيروت، عكست الطابع التاريخي والحضاري للمدينة.

وأشادت معالي نورة الكعبي بالعمق الثقافي والإبداعي الذي تتميّز به الجمهورية اللبنانية الشقيقة، مؤكدةً متانة الروابط الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.