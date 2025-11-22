محمد بن سعود يقدّم واجب العزاء في وفاة أسامة الشعفار

دبي في 22 نوفمبر/وام/ قدّم سموّ الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، اليوم، واجب العزاء في وفاة أسامة أحمد الشعفار، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات، والرئيس السابق لاتحاد الإمارات للدراجات، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الفقيد، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمّده برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء، الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة "سيراميك رأس الخيمة"، والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.