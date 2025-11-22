"الوطني الاتحادي" يبحث المستجدات الإقليمية مع مبعوث القرن الأفريقي في الخارجية السويسرية

أبوظبي في 22 نوفمبر/وام/ استقبل معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، سعادة السفير سيلفان أستيه، المبعوث الخاص لمنطقة القرن الأفريقي بوزارة الخارجية السويسرية، بحضور سعادة سارة فلكناز عضو المجلس، وسعادة آرثر ماتلي سفير الاتحاد السويسري لدى الدولة.

وأكد معالي النعيمي خلال اللقاء متانة العلاقات الإماراتية - السويسرية وتطورها المستمر في مختلف المجالات، مشيرا إلى نهج دولة الإمارات في تعزيز الأمن والاستقرار العالميين، وحرص القيادة الرشيدة على نشر قيم التسامح والتعايش، وتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية في العديد من الدول بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب العالم.

وشدد على دور الدبلوماسية البرلمانية المهم في دعم توجهات الدول تجاه مختلف القضايا الوطنية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

تناول اللقاء المستجدات الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي وأكد الجانبان في هذا الصدد أهمية التنسيق والتعاون لدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلم والاستقرار، وإيجاد حلول مستدامة للتحديات الإنسانية والتنموية في هذه الدول.

من جهته عبر المبعوث السويسري عن تقدير بلاده للدور العالمي الفاعل الذي تضطلع به دولة الإمارات في تعزيز الحوار الدولي ودعم الحلول الدبلوماسية للأزمات وتحقيق التنمية المستدامة والتعاون مع مختلف دول العالم في هذا الجانب وأشاد بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات في المجالات كافة.