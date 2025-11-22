"إرثي"يستعرض جماليات الحرف الإماراتية في "نوماد أبوظبي 2025"

أبوظبي في 22 نوفمبر/وام/ استعرض مجلس إرثي للحرف المعاصرة خلال مشاركته في فعاليات معرض "نوماد أبوظبي 2025" الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالتعاون مع معرض "نوماد" العالمي في مبنى المسافرين (1) بمطار أبوظبي الدولي تجربته في تقديم الحرف الإماراتية كلغة حوار تجمع بين الثقافة المحلية ونظيراتها العالمية.

وعرض المجلس أمام نخبة من قادة المعارض والمؤسسات الفنية ورواد التصميم من المنطقة والعالم رؤيته للاستثمار في الحرف اليدوية بوصفه مسارا للتمكين الاقتصادي ونموذجا قادرا على إنتاج محتوى حرفي متجدد يتفاعل مع المدارس الفنية العالمية.

وقدم "إرثي" أمام نخبة من قادة قطاع التصميم في العالم المشاركين في المعرض مجموعة من أعمال حرفياته بالتعاون مع الفنان المكسيكي ريكاردو ريندون ضمن معرض خاص يبرز توظيف التقنيات الحرفية الإماراتية مع نظيرتها المكسيكية .

ونظم المجلس جلسة حوارية رصدت دور الموارد الطبيعية والبيئة المحلية في إثراء عالم التصميم إلى جانب تنظيم ورش عملية استعرضت أساليب تطوير منتجات معاصرة بالاعتماد على تقنيات التلي والسفيفة.

تأتي مشاركة "إرثي" الذي تأسس برعاية وتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس إرثي للحرف المعاصرة في المعرض الذي يقام للمرة الأولى في العاصمة أبوظبي ضمن توجه المجلس لتعزيز حضور الحرف الإماراتية في المنصات الدولية وبما ينسجم مع رؤية المعرض الذي يستكشف تطور الفن والعمارة والتواصل الثقافي في تاريخ دولة الإمارات ويسلط الضوء على عاداتها وتقاليدها وإرثها الحرفي والثقافي.