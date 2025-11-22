ولي عهد أبوظبي يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع رئيس وزراء فيتنام على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين

جوهانسبرغ، في 22 نوفمبر/وام/ التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، معالي فام مينه تشينه، رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا.

بحث الجانبان، خلال اللقاء، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا فرص توسيع التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيتنام الاشتراكية في مختلف المجالات الحيوية، بما يعزز الشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين الصديقين.

وتطرق الجانبان إلى المحاور الرئيسة المدرجة على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين، ومن أبرزها دعم النمو الاقتصادي الشامل، وتطوير الجيل الجديد من الشراكات التنموية، وتعزيز دور التكنولوجيا الحديثة في الارتقاء بجودة الحياة ودفع عجلة التنمية المستدامة على المستوى العالمي.

حضر اللقاء معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ ومعالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد.