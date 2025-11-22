" معرض أبوظبي للقوارب".. يخوت كهربائية وشمسية تعيد تعريف الصناعة البحرية

أبوظبي في 22 نوفمبر /وام/ يشهد معرض أبوظبي الدولي للقوارب حضوراً لافتاً لتقنيات اليخوت المستدامة، مع تركيز بعض الشركات المشاركة على الابتكار في حلول الطاقة النظيفة، سواء عبر المحركات الكهربائية أو الأنظمة المعززة بالطاقة الشمسية، بما يعكس التوجه المتسارع نحو الملاحة الصديقة للبيئة ويعزز الطلب على هذا النوع من اليخوت والقوارب الصديقة للبيئة.

وفي هذا السياق، أكد مشاركون لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن المعرض يشكل منصة رئيسية للكشف عن أحدث طرز القوارب واليخوت التي تعتمد أنظمة الشحن الكهربائي أو التي تعتمد على الطاقة الشمسية بشكل جزئي أو كامل، مشيرين إلى الإقبال المتزايد من الجمهور على الخيارات المستدامة.

وأوضح المشاركون أن تسارع الوعي وتغير أنماط الطلب فيما يخص الاستدامة يسهم في إعادة تشكل مستقبل القطاع البحري لا سيما بشقه الترفيهي.

وقال ستيفان فراوشَر، الرئيس التنفيذي لشركة "فراوشر شيبيارد" Frauscher Shipyard، إن شركته تعرض هذا العام أحد أفضل القوارب الكهربائية أداءً على مستوى العالم، وهو Frauscher x Porsche Phantom Air، الذي جرى تطويره بالتعاون مع شركة بورشه، وشريكها في الإمارات شركة نيرفانا.

وأوضح أن القارب يعتمد على نفس المحرك الخلفي لطراز Porsche Macan Turbo الكهربائي، ما يمكّنه من بلوغ سرعة 50 عقدة، مع أداء قوي وغياب كامل للانبعاثات والروائح والزيوت، إلى جانب انخفاض ملحوظ في الضجيج.

وأشار فراوشَر إلى أن القارب قادر على الإبحار لمسافة تصل إلى 100 كيلومتر، لافتاً إلى إمكانية إعادة شحنه بسهولة عبر أي مقبس في المرافق البحرية، ويسمح الشحن السريع بزيادة مستوى الشحن من 10 إلى 80% خلال 25 دقيقة فقط.

وأضاف: "نحن نبني القوارب الكهربائية منذ عام 1955، وصنعنا أكثر من 3 آلاف قارب كهربائي، ومع تطور البطاريات والتعاون مع بورشه، أصبح الأداء أفضل من القوارب التقليدية".

وأكد أن السوق لا سيما الإقليمية تشهد اهتماماً متزايداً بهذه التكنولوجيا، مشيراً إلى بيع وحدات في الإمارات وقطر ومايوركا والولايات المتحدة.

ولفت إلى أن النموذج المعروض في أبوظبي يُطرح ضمن إصدار محدود من 25 قارباً فقط.

على صعيد متصل قدّمت شركة صن ريف لليخوت "Sunreef Yachts" منظوراً مكملاً لتطور اليخوت المستدامة، مع تركيزها على اليخوت المعتمدة على الطاقة الشمسية.

وقال أدي عويني، المتحدث باسم الشركة، إن Sunreef تعرض في المعرض طرازاً بطول 55 قدماً وعرض يصل إلى 7.6 متر عند فتح الشرفات الجانبية ويعمل بدعم من ألواح الطاقة الشمسية على سطح اليخت.

وأوضح أن الشركة تطوّر حالياً يخوتاً هجينة أو كهربائية بالكامل، ويمكن للنسخ العاملة بالطاقة الشمسية تشغيل جميع احتياجاتها من المحرك والتكييف إلى المطابخ والأنظمة الكهربائية عبر بطاريات ليثيوم، وذلك مع وجود مولد احتياطي للاستخدام عند الحاجة فقط.

وأضاف أن الطلب على الطاقة المستدامة في ازدياد كبير، والمستقبل 100% للطاقة الشمسية مشيراً إلى أن الشركة باعت بالفعل عدة يخوت كهربائية بالكامل في الإمارات.

ونوه عويني إلى أن اليخوت أو القوارب العاملة بالطاقة الشمسية أصبحت خياراً جدياً لملاك اليخوت الباحثين عن حلول صديقة للبيئة، مؤكداً أهمية تعزيز التوعية بالقدرات التي توفرها هذه التقنية.

ولفت إلى أن العالم يريد أن يعرف ماذا يمكن لهذه اليخوت أن تقدم، وقال : "نحن هنا لنعرض ذلك في أبوظبي".