"أبوظبي البحرية": التاكسي المائي والعبارات العامة نقلا 700 ألف راكب منذ 2021

أبوظبي في 22 نوفمبر/وام/ قدّم التاكسي المائي والعبّارات العامة خدمات النقل لأكثر من 700 ألف راكب ضمن منظومة النقل البحري العام في أبوظبي منذ عام 2021.

وأوضحت "أبوظبي البحرية" التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي لوكالة أنباء الإمارات (وام)على هامش معرض أبوظبي الدولي للقوارب أنها توفر بالتعاون مع مركز النقل المتكامل، رحلات مجانية بالتاكسي المائي، تتيح لزوار المعرض الاستمتاع بجولة بحرية لمدة 20 دقيقة مجاناً.

وتنطلق ست رحلات يومياً من مرسى أدنيك بين الساعة الثامنة والنصف صباحاً والثالثة والنصف مساءً، طوال فترة انعقاد المعرض من 20 إلى 23 نوفمبر الجاري.

ومنذ انطلاق خدماته في عام 2022، يُدير مركز النقل المتكامل بالتعاون مع أبوظبي البحرية مسارات للتاكسي المائي تخدم وجهات في منطقة ياس باي، إضافة إلى مرسى القناة ومتحف اللوفر أبوظبي.

وتشغّل الجهتان أيضا خطوط العبّارات الرابطة بين جزيرتي السعديات والعالية، وبين جزيرة دلما والظفرة "الدانة" في منطقة الظفرة.

ويقدم التاكسي المائي العديد من الخدمات، إذ يتيح للجمهور الاستمتاع بمشهد بانورامي لمعالم الإمارة الشهيرة من البحر، مثل متحف اللوفر أبوظبي وأفق المدينة العصرية، بما يعكس الهوية البحرية الفريدة لإمارة أبوظبي.