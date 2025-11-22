جامعة أبوظبي تنظم برنامج "دعاة الشمولية الاجتماعية للمستقبل"ضمن عام المجتمع

أبوظبي في 22 نوفمبر / وام / نظم مركز الابتكار في جامعة أبوظبي برنامج "دعاة الشمولية الاجتماعية للمستقبل"، بالشراكة مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، وهيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، وشركة "Key2Enable"، انطلاقاً من حرصها على المشاركة بفعاليات "عام المجتمع".

شارك في البرنامج أكثر من 100 طالب وطالبة من جامعة أبوظبي في رحلة تعليمية منظمة جمعت بين الدروس النظرية والتطبيق العملي وتضمنت مواضيع مثل مبادئ التصميم الشامل، إلى جانب الزيارات الميدانية لهيئة زايد لأصحاب الهمم للتعرف على كيفية تطبيق هذه التقنيات في البيئات التعليمية الفعلية.

يهدف البرنامج إلى تعزيز الابتكار الشامل وتمكين أصحاب الهمم من خلال التقنيات المساعدة بدعم من هيئة "معاً" من خلال برنامج تفعيل التطوع المجتمعي، الذي تشارك عبره الشركات والطلبة في مبادرات تعزيز الدمج.

وتم توجيه المشاركين عبر مفاهيم التعليم الشامل وأطر الوصول، إضافة إلى أدوات التقنيات المساعدة لشركة "Key2Enable ، مثل لوحات المفاتيح التكيفية وبرمجيات التعلم .

وأسهمت هذه الشراكة في تعميق فهم الطلبة لتحديات الدمج الاجتماعي، وتحفيزهم على ابتكار أفكار جديدة لتعزيز الوصول والمساواة في التعليم والمجتمع بشكل عام.

وقال البروفيسور منتصر قسايمة، نائب مدير الجامعة المشارك للبحث العلمي والابتكار والتطوير الأكاديمي في جامعة أبوظبي إن هذا البرنامج يعكس التزامنا برؤية الدولة في بناء مجتمع عادل يشمل الجميع وأضاف أنه من خلال جمع الأوساط الأكاديمية والشركاء التكنولوجيين والمؤسسات الحكومية، نحول مبادئ الدمج إلى عمل فعلي.

من جهته، أكد خوسيه روبنجر، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة "Key2Enable أهمية التعاون مع جامعة أبوظبي و"معاً" وهيئة زايد لأصحاب الهمم في تنفيذ هذا البرنامج الذي جسد قدرة الابتكار في إزالة الحواجز وتزويد القادة المستقبليين بالمهارات اللازمة لإنشاء مجتمع أكثر شمولاً.

بدورها، قالت إليازية الهاشمي، رئيس قسم المشاركة المجتمعية، إدارة المسؤولية المجتمعية في "معاً" :" نؤمن بقوة التعاون لتحقيق تأثير اجتماعي دائم ، وتعد شراكتنا مع جامعة أبوظبي وهيئة زايد لأصحاب الهمم وشركة "Key2Enable مثالا على كيفية تمكين الابتكار المشترك لأصحاب الهمم وتعزيز الدمج على مستويات المجتمع كافة".