معرض أبوظبي للقوارب منصة عالمية لأحدث ابتكارات الصناعة البحرية

أبوظبي في 22 نوفمبر / وام/ يستقطب معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2025 مشاركة غير مسبوقة من الشركات المحلية والإقليمية والدولية، للكشف عن أحدث التقنيات والمنتجات البحرية التي تُعرض لأول مرة عالميًا في العاصمة أبوظبي .

وتشهد النسخة الحالية حضورًا لافتًا يضم 1068 عارضًا وعلامة تجارية من 56 دولة، في مشهد يعكس النمو السريع للقطاع البحري في المنطقة، ويؤكد مكانة أبوظبي مركزا عالميا للصناعات البحرية المتقدمة والابتكار المستدام.

ويتميز المعرض بطرحه مجموعة من الحلول المبتكرة في عالم القوارب والمركبات البحرية الكهربائية والمعدات عالية التقنية.

وقدمت شركات رائدة منتجات تجمع بين الأداء الفائق والاستدامة البيئية من أبرزها لوح التزلج الكهربائي من شركة" HOBBYWING"، المصنوع من ألياف الكربون لتوفير خفة الوزن والمتانة، والمصمم لمحبي المغامرة من المستويات المتوسطة والمحترفة.

يأتي اللوح بألوان عصرية متعددة، وهو مزود بتقنية بطارية ذكية تمنح المستخدم ساعتين من التشغيل، مع دورة شحن لا تتجاوز 90 دقيقة.

وتوفر الشركة المنتجة خيارات متنوعة تشمل البيع والتأجير، إلى جانب خدمات الصيانة والدعم الفني المتكامل.

ومن جانبها قدمت شركة " Auto Spot"، التابعة لشركة اليوسف والوكيل المعتمد لـ" Suzuki Marine"، سلسلة محركات "Estlth" باللون الأسود غير اللامع، لتضيف لمسة من الفخامة والأداء العالي.

تأتي سلسلة 350 المزدوجة، بقوة تصل إلى 350 حصانًا لكل محرك، لتلبي احتياجات السفن التي يتراوح طولها بين 32 و52 قدمًا.

وتدعم هذه المحركات برامج ضمان تصل إلى خمس سنوات للاستخدام الشخصي وثلاث سنوات للتطبيقات التجارية، ما يعزز ثقة المحترفين والمسافرين لمسافات طويلة.

وأبهرت شركة " EDRIVE" الزوار بمجموعة من المركبات البحرية المستوحاة من تصميم السيارات الرياضية الفاخرة، شملت طرازات "Model R/ و/Model F"، إضافة إلى الطراز الرائد "Lumina"، الذي يتميز بمحركات ياماها بقوة تصل إلى 225 حصانًا وسرعة قصوى تبلغ 50 كم/ساعة، إلى جانب أنظمة صوت متطورة، ومقاعد فاخرة، وإضاءة حديثة تعزز الراحة والسلامة، خصوصًا أثناء الإبحار الليلي.

وسلطت شركة الصير مارين الضوء على خبرتها في الشحن التجاري وتصميم اليخوت وبناء القوارب، مع التركيز على تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد واسعة النطاق التي تتيح إنتاج مكونات كبيرة الحجم باستخدام مواد صديقة للبيئة، بما يدعم الاستدامة والكفاءة التشغيلية.

فيما عرضت الشركة سفينة السطح غير المأهولة USV بطول 11 مترًا، بسرعة تصل إلى 45 كم/ساعة، مجهزة برادار متقدم وأنظمة تحكم عن بُعد، لتؤكد ريادتها في تصميم المنصات غير المأهولة والتكامل والصيانة والدعم الفني، إضافة إلى تدريب الطواقم.

وقدمت شركة" H:CRAFT" القارب السريع "H22C"، المصمم لأربعة ركاب، ليمنح عشاق المغامرة تجربة فريدة في أنشطة المياه المفتوحة، مع أداء يجمع بين القوة والانسيابية.

في حين أطلقت شركة دلما مارين زورقي "WAVEKART X/ و/WAVEKART S"، وهما زورقان سريعان بمحرك واحد، تصل سرعتهما إلى 50 كم/ساعة، ويوفران 90 دقيقة من التشغيل بالبطارية، مع تصميم عملي يضمن الحد الأدنى من الصيانة، ليكونا الخيار المثالي للاستخدام الترفيهي.

بينما استعرضت شركة "SPOTZERO" أنظمة متطورة لإنتاج المياه على متن القوارب، تعتمد تقنيات صديقة للبيئة لتوفير مياه نقية ومبردة عالية الجودة، ما يجعلها مثالية لليخوت الفاخرة والرحلات الطويلة.

وفي جانب الإضاءة، قدمت شركة "EXALTO EMIRATES" نظام "Shadow-Caster LED"، المعروف بكفاءته في استهلاك الطاقة وجودة الإضاءة، ليواكب متطلبات السفن التي تعمل لفترات طويلة.

وأظهرت مشاركة "صن ريف" توسعها في الشرق الأوسط والتزامها بريادة الابتكار الأخضر في عالم اليخوت الفاخرة ، من خلال عرض يخت "55 ULTIMA" المزود بمحركات هجينة وتقنيات الطاقة الشمسية، وتجسد الشركة فلسفتها القائمة على الاستدامة والتخصيص وتعزيز أسلوب الحياة على متن البحر.

ومع توسع منشأتها في رأس الخيمة، عززت "صن ريف" قدرتها الإنتاجية ودعمها لسوق الخليج سريع النمو، في ظل طلب متزايد على اليخوت الصديقة للبيئة ،وتتمثل رؤيتها الواضحة في الفخامة والمسؤولية البيئية حيث يمكن أن تجتمعا في تصميمات مبتكرة ترسم مستقبل الصناعة البحرية.

وبفضل الزخم الكبير من المشاركات والابتكارات، يرسخ معرض أبوظبي الدولي للقوارب مكانته أحد أبرز الفعاليات البحرية في المنطقة، ليس فقط لعرض أحدث المنتجات، بل لتقديم رؤية مستقبلية تدعم التحول نحو النقل البحري المستدام، وتعزز حضور الإمارات على خارطة الابتكار العالمي.