أبطال جوجيتسو: المنافسة في عالمية أبوظبي تحتاج إلى موسم كامل من العمل الجاد

أبوظبي في 22 نوفمبر/ وام/ أكد عدد من الأبطال وبطلات محترفي الجوجيتسو الذين شاركوا في نهائيات منافسات الحزامين البنفسجي والبني، ضمن مواجهات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والتي تختتم فعالياتها غدا في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بتتويج الأبطال، أن المنافسات في هذه البطولة هي الأصعب عالميا، وأن الوصول إلى النهائيات يحتاج إلى موسم كامل من العمل والتدريب.

وأعرب الإيطالي برناردو غاتشي عن سعادته الكبيرة ببلوغ الدور النهائي بعد فوزه في النسخة الحالية من البطولة، مؤكدًا أن هذه المرة السادسة التي يشارك فيها في منافسات البطولة، ويحقق هذا الانجاز.

وأضاف : "هذه لحظة مميزة بالنسبة لي وانجاز جديد، فقد سبق لي الفوز في بطولات عالمية أخرى ونلت المركزين الثاني والثالث من قبل لكن الوصول إلى هذه المكانة في عالمية أبوظبي إنجاز كبير.

وأوضح أن هذه البطولة من أعظم البطولات في العالم، وكل شيء فيها معد بعناية من أجل المشاركين حتى تظهر في أفضل صورة مشير إلى أن المشاركة في عالمية أبوظبي أفضل تتويج.

وقال البرازيلي جوني مونيز الذي يشارك لأول مرة في منافسات عالمية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو :"البطولة مذهلة، لقد خضت 3 نزالات وحققت الفوز، وأنا سعيد جدًا لوجودي هنا في هذا المحفل.

وأضاف :" التنظيم هنا رائع، وهناك الكثير من المقاتلين الأقوياء، ومع ذلك أشعر براحة كبيرة وأنا أنافس في هذه الأجواء.. حلمي القتال بأفضل مستوى ممكن وأن أصبح بطل العالم.

وتحدثت لاعبة نادي الجزيرة ميرا الظاهري عن رحلة التطور التي خاضتها في هذه البطولة، وقالت: "لقد وصلت إلى نصف النهائي، وهذا انجاز كبير لكن التتويج بالذهب سيكون دائما الأهم في مسيرتي".

وأضافت ميرا التي بدأت ممارسة الجوجيتسو في عمر الـ12 عاما :" فخورة بما قدمته في عالمية أبوظبي .. هذه البطولة لها طابعها الخاص، الاستعداد لها يبدأ مبكرا من أجل المنافسة بقوة مع أبطال العالم، هنا أشعر بالتطور المستمر في لعبتي المفضلة".

وأكد البرازيلي إيتالو ألميدا أن عالمية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تمثل تحديا كبيرًا لكل لاعب يشارك في منافستها، فهي تجمع أبطال العالم، والوصول إلى الأدوار النهائية فيها صعب للغاية، وما حققته ببلوغ النهائي أمر مميز للغاية".

وأضاف : "بدايتي مع الجوجيتسو كانت صعبة، بدأت التدريب في سن الثالثة عشرة دون توقعات كبيرة، لكن اليوم هذه الرياضة غيرت حياتي وفتحت لي آفاقًا جديدة..الوصول إلى كل نزالات البطولة يتطلب استعدادًا طويلًا وجهدًا كبيرا على مدار الموسم".

من جانبها أعربت الإيطالية جيادا عن شغفها الكبير بالمشاركة في البطولة وقالت: "هذه أول مرة لي في أبوظبي، وأنا متحمسة جدًا لهذه البطولة .. كل شيء هنا منظم ومهني جدًا، وأشكر اتحاد الإمارات للجوجيتسو على هذه البطولة الرائعة".

وأضافت:" بدأت ممارسة الجوجيتسو في إيطاليا في سن 15، ثم انتقلت إلى المملكة المتحدة لأن المستوى هناك أعلى، وأسعى لتحقيق حلمي بأن أصبح بطلة عالم حزام أسود.. أعلم أن الأمر صعب في عالمية أبوظبي لكن الوصول إلى الأدوار النهائية انجاز كبير بالنسبة لي، وهو ما حققته".