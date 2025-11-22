تنافس عالمي قوي في اليوم الثاني من بطولة الفجيرة الدولية لقفز الحواجز

الفجيرة في 22 نوفمبر/وام/ واصلت بطولة الفجيرة الدولية لقفز الحواجز في نسختها الثالثة منافساتها من فئة الثلاث نجوم لليوم الثاني على التوالي بالميدان الرملي بقلعة الفجيرة التاريخية على أن تختتم غداً الأحد بمنافسة الجائزة الكبرى للبطولة.

وفي المنافسة التأهيلية لشوط الجائزة الكبرى، اختتمت فعاليات اليوم الثاني من البطولة عبر جولة واحدة ضد الزمن، صُمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وشارك فيها 18 فارساً وفارسة، أكمل 7 منهم الجولة من دون خطأ. وبفارق التوقيت، توّج بجائزة المركز الأول الفارس السوري شادي غريب، المشارك رقم (15)، بصحبة الجواد "كبرنيت دو مارش" (13 سنة)، بعدما أنهى الجولة بزمن 65.73 ثانية.

بينما حل الفارس الإيراني علي عزيزنيا، المشارك رقم (12)، مع الفرس "أونيا دومين" (15 سنة) في المركز الثاني بزمن 69.64 ثانية، قبل أن يخطفه منه الفارس المتصدر لاحقاً.

واحتل الفارس الأوزبكي بيكزود كوربانوف، المشارك رقم (7)، مع الجواد "ماتس في.جي" (13 سنة) المركز الثالث بزمن 70.21 ثانية، بعد أن تصدر مؤقتاً قبل أن يتراجع إلى المركز الثالث ويتوّج بجائزته.

وافتُتح برنامج اليوم الثاني (السبت) بمنافسة جولة واحدة لتجميع النقاط بالـ(جوكر)، التي شارك فيها 61 فارساً وفارسة، وخاضوا مساراً مكوناً من 10 حواجز بارتفاع 115 سم، إضافة إلى الحاجز الجوكر بارتفاع 135 سم.

ونجح 14 فارساً في تجميع كامل النقاط (65 نقطة)، وتمكنت الفارسة الكندية سيتاريه جوان صادقي على صهوة الفرس "أليسي" من حسم الصدارة بعد إنهاء الجولة بزمن 48.35 ثانية.

وجاء الفارس السوري محمد غالي الزيبك مع الجواد "كونتندرس دريم" في المركز الثاني بزمن 48.98 ثانية، فيما نال المركز الثالث فارس الإمارات الناشئ حمد النعيمي مع الفرس "ديلفين فون روكرات زد" بزمن 49.14 ثانية بعد أن تصدر مؤقتاً قبل استقراره في المركز الثالث.

وشهدت البطولة أول منافسة تُقام بمواصفات المرحلتين، صُمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، بمشاركة 35 فارساً وفارسة، أكمل 7 منهم المرحلتين دون خطأ.

وحقق الفارس المصري عبد الرحمن إكرام على صهوة الفرس "غراديويت اتش بي سي" أفضل زمن في المرحلة الثانية بزمن 33.16 ثانية، ليحصد المركز الأول.

وحل الفارس السوري ليث غريب مع الفرس "فافوريت دو غراندري" ثانياً بزمن 33.61 ثانية، بينما توّج الفارس الإيطالي توماسو أريكا بالجائزة الثالثة مع الجواد "آي لوف يو ام" بزمن 34.70 ثانية.

وشهدت الفئات الثلاث مراسم تتويج الفائزين بحضور مريم المطروشي نائب مدير دائرة المالية بالفجيرة، وسعادة الدكتور غانم الهاجري الأمين العام السابق لاتحاد الإمارات للفروسية، وسعادة سلطان محمد اليحيائي رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، ورئيس لجنة قفز الحواجز في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وتتواصل منافسات البطولة غدا، حيث يترقب محبو رياضة القفز الجولة الختامية التي ستشهد تتويج أبطال الجائزة الكبرى.

وتؤكد هذه النسخة من البطولة المكانة المتنامية للفجيرة على خارطة الفعاليات الرياضية الدولية وتميزها بمستوى التنظيم المنافسة، وحرص اللجنة المنظمة على توفير بيئة مثالية تتيح للفرسان تقديم أفضل أداء، كما تعكس رؤية إمارة الفجيرة بتطوير رياضة الفروسية وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والدولي.