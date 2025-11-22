انطلاق النسخة الأولى من مؤتمر "ازدهار العقل" في أبوظبي

أبوظبي 22 نوفمبر/وام/ انطلقت في العاصمة أبوظبي اليوم أعمال النسخة الأولى من مؤتمر "ازدهار العقل" برعاية وحضورالشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية إلى جانب الشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان، عضو البرلمان الإماراتي للطفل.

يشكل المؤتمر منصة وطنية رائدة تهدف إلى توحيد جهود قطاعات الصحة والمجتمع والتعليم تحت مظلة واحدة، سعياً للارتقاء بالصحة النفسية والعصبية للأطفال واليافعين، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التدخل المبكر والوقاية، فضلاً عن تنمية المهارات العلاجية اللازمة.

يشارك في المؤتمر- الذي ينظم من قبل المركز الأمريكي النفسي والعصبي - نخبة من المؤسسات الوطنية والدولية التي تعكس تكاملاً مؤسسياً حول قضايا الصحة النفسية.

وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان في كلة لها أن دولة الإمارات اختارت أن تكون واحة تُعنى بتربية الإنسان وبنائه تماماً كما تهتم بتشييد العمران، معتبرة أن احتضان الدولة مؤتمر "ازدهار العقل" يعد ترجمة عملية لالتزامها بدعم المبادرات التي تضع صحة الإنسان في صلب السياسات العامة، وتعيد تعريف مفهوم الصحة النفسية، لا بوصفها مجرد علاج وإنما كمنهج حياة متكامل يبدأ من مراحل الطفولة ويستمر حتى آخر العمر.

وتوقفت عند التحديات التي يفرضها العالم الرقمي وتأثيره العميق على الأجيال الجديدة، موضحة أن الطفل في عصرنا الحالي يتعرض خلال ساعة واحدة لكمّ هائل من المؤثرات لم يتعرض له جيل كامل في السابق.

وأوضحت أن مؤتمر "ازدهار العقل" ليس مجرد فعالية عابرة تنتهي بانتهاء جدول الجلسات وورش العمل، بل إعلان واضح عن بدء مرحلة جديدة تُبنى فيها منظومة تمكين متكاملة، تهدف إلى تقديم كل ما يلزم لكل طفل وشاب وفرد في المجتمع ليبلغ أقصى إمكاناته العقلية والنفسية والإبداعية.

وقدمت سعادة الدكتورة أمنيات محمد الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع بمركز أبوظبي للصحة العامة، كلمة حول الصحة النفسية.

وشهد الحدث مجموعة من الجلسات النقاشية التي جمعت متخصصين من قطاعات الصحة والتعليم والمجتمع وتناولت كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة النفسية للطفل، بالإضافة إلى عقد ورشة عمل متخصصة حول حماية الطفل.