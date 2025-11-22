اختتام منافسات مزاينة رزين "المحطة الثانية" لمهرجان الظفرة

أبوظبي في 22 نوفمبر / وام / اختتمت مساء اليوم مزاينة رزين، المحطة الثانية لمهرجان الظفرة بدورته الـ 19 والتي نظمتها هيئة أبوظبي للتراث واستمرت على مدى 8 أيام في منطقة رزين بأبوظبي.

وتوج سعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين في منافسات اليوم الختامي، ضمن 12 شوطاً مخصصة لسن الحول، وسط حضور واسع من مُلاك الإبل من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وعشاق المزاينات التراثية وزوار المزاينة.

وأسفرت النتائج في شوط حول أصحاب السمو الشيوخ – محليات، عن فوز "بنت مكيدة" لمالكها الشيخ سلطان بن هزاع بن سلطان آل نهيان بالمركز الأول، وفازت بالمركز الثاني "جينار" لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وفي المراكز من الثالث إلى الخامس على التوالي فازت كل من "نوادر و المايدية و مصيحه" لمالكهن الشيخ سلطان بن هزاع بن سلطان آل نهيان.

وفي شوط حول تلاد لأبناء القبائل (1)- محليات فازت بالمركز الأول "أثمان" لمالكها بخيت غالب سلطان غالب المنصوري، كما فازت بالمركز الأول في شوط حول تلاد لأبناء القبائل (2)- محليات "الصايله" لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري، وجاءت بالمركز الأول في شوط حول تلاد لأبناء القبائل (1)- مجاهيم "الزعيمة" لمالكها زايد محمد قران راشد المنصوري، فيما حصدت المركز الأول في شوط حول تلاد لأبناء القبائل (2)- مجاهيم "رعادة" لمالكها خميس راشد خميس شفيان المنصوري.

كما أظهرت نتائج شوط حول شرايا لأبناء القبائل (1)- محليات فوز "مياسه" لمالكها ناصر حمد سهيل عويضه الخيلي بالمركز الأول، وفي شوط حول شرايا لأبناء القبائل (2)- محليات فازت بالمركز الأول "الأسطورة" لمالكها راشد علي صياح المنصوري، وفي شوط حول شرايا لأبناء القبائل (1)- مجاهيم حصدت المركز الأول "دغيبي" لمالكها محمد صالح مجرن العامري، وجاءت بالمركز الأول في شوط حول شرايا لأبناء القبائل (2)- مجاهيم "المملكة" لمالكها محمد صالح مجرن العامري.

وحلت بالمركز الأول في شوط حول المهجنات الأصايل "نجود" لمالكها ساري معيوف محمد ساري المنصوري.

ونالت المركز الأول في شوط حول الشركاء - محليات "الهنوف" لمالكها محمد ثلاب حمد الهاجري، وفي شوط حول الشركاء - مجاهيم حصدت المركز الأول "القعودة" لمالكها سالم عوض مسلم سعد الراشدي.

ومن المقرر أن تقام منافسات "مزاينة مدينة زايد"، المحطة الثالثة لمهرجان الظفرة بدورته الـ19، من 13 إلى 20 ديسمبر المقبل في مدينة زايد بأبوظبي، تليها "مزاينة مهرجان الظفرة الختامي" من 3 إلى 22 يناير 2026.