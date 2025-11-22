سباق كأس حمدان بن راشد ينطلق غدا في مضمار الشارقة لونجين

الشارقة في 22 نوفمبر / وام / ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق غدا بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل - السباق الثاني لمضمار الشارقة لونجين للموسم 2025/2026 - سباق كأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بدعم من مجلس الشارقة الرياضي ورعاية إعلامية لقناة الشارقة الرياضية وبمشاركة 78 جوادا من الخيول العربية الأصيلة والمهجنة مع وجود 11 جوادا على الاحتياط بجوائز تصل إلى 400 ألف درهم موزعة على 6 أشواط متنوعة المسافات والمستويات.

وخصص الشوط الأول ( شوط لونجين سبيرت بايلوت) للخيول العربية الأصيلة - بعمر 4 سنوات فأكبر من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة لمسافة 1200م بمشاركة 16 جوادا مع وجود 3 جياد على الاحتياط وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم .

فيما يشارك 16 جوادا في الشوط الثاني ( شوط لونجين كونكيست) والمخصص للخيول العربية الأصيلة (المبتدئة ) من الإنتاج المحلي بعمر 3 سنوات فأكبر لمسافة 1700م وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم .

وخصص الشوط الثالث ( شوط ماستر كولكشين) للخيول العربية الأصيلة بمشاركة 14 جوادا بعمر أربع سنوات فأكبر لمسافة 1700 م على جوائز تصل ل40 ألف درهم

فيما خصص الشوط الرابع ( شوط لونجين سبيريت بايلوت فلاي باك) للخيول العربية الأصيلة بمشاركة 12 جوادا تكافؤ والمصنفة بعمر 4 سنوات فأكبر لمسافة 1700 م وجوائزه 40 ألف درهم .

وخصص الشوط الخامس والرئيسي: ( كأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ) وهو مقدم من شركة لونجين بريما لونا للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة بمشاركة 4 جياد بعمر ثلاث وأربع سنوات فأكبر لمسافة 1700م وجوائزه تصل لـ 200 ألف درهم .

ويختتم السباق بالشوط السادس: ( شوط لونجين سبيريت زولو تايم) وهو شوط تكافؤ مخصص العربية الأصيلة والمصنفة بمشاركة 16 دوادا مع وجود 4 جياد على الاحتياط بعمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 2000م وهو شوط تكافؤ وتصل جوائزه إلى 40 ألف درهم .