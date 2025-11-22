منصور بن محمد يزور مهرجان "رموز بورشه" في دبي

دبي في 22 نوفمبر/ وام / قام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، اليوم بجولة في فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان "رموز بورشه" في دبي.

واستكشف سموه المعروضات المبتكرة في المهرجان واطلع على مئات من السيارات الكلاسيكية المعروضة من مجتمع بورشه في المنطقة.

ويُقام مهرجان "رموز بورشه" في حي دبي للتصميم، وهو أكبر مهرجان للسيارات في الشرق الأوسط، حيث يتضمن أكثر من 1,000 سيارة بورشه رياضية، ويستقطب أكثر من 30,000 زائر على مدار يومين خلال نهاية هذا الأسبوع.

ويزور مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة مهرجان "رموز بورشه" الذي رسّخ مكانته كحدث سنوي بارز في أجندة فعاليات دبي، يجمع الثقافات المتنوعة ويعزز مكانة المدينة كمركز عالمي للفخامة والتميز في عالم السيارات.

ويستقطب المهرجان محبي بورشه وعشاق السيارات الكلاسيكية ورياضة السيارات وأحدث تقنيات السيارات الفاخرة من جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن ينضم عشاق بورشه من جميع أنحاء العالم إلى سكان دبي للاحتفال بالعلامة التجارية وأحدث ابتكاراتها، ما يعكس قدرة المدينة على جمع الناس من خلال الثقافة والإبداع والشغف المشترك، ويعزز مكانتها الرائدة كوجهة للفعاليات العالمية.

ورافق سموه في هذه الجولة الدكتور أوليفر بلومه رئيس المجلس التنفيذي لشركة بورشه إيه جي، والدكتور مانفرد بروينل الرئيس التنفيذي لشركة بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا، وعدد من كبار المسؤولين العالميين في شركة السيارات الرياضية الفاخرة.