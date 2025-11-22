رفع الأثقال في الإمارات.. إستراتيجية طموحة لتحقيق إنجازات قارية ودولية

أبوظبي في 22 نوفمبر / وام / يتطلع اتحاد الإمارات لرفع الأثقال، لتحقيق نقلة نوعية كبيرة، بخارطة طريق تستهدف اكتشاف المواهب في المدارس، وتعزيز التعاون مع الأندية والأكاديميات، لنشر اللعبة والمشاركة الفاعلة في البطولات الخارجية.

ويمضي الاتحاد قدماً في تنفيذ الخطط المستقبلية، وتبني البرامج المواكبة للعبة عالمياً، وتوقيع اتفاقات التعاون وتبادل الخبرات مع كافة الجهات المحلية والخارجية، وصولاً إلى المستهدفات الخاصة بنشر اللعبة على نطاق واسع في المجتمع، والتعاون مع الأندية الخاصة في تنظيم البطولات وتأهيل الاعبين مثل أندية "ديزرت باربل"، و" navy DXB"، في دبي، و"رايزنج جيم" في الفجيرة، وبعض الجهات الحكومية مثل القيادة العامة لشرطة دبي والدفاع المدني.

وشهدت اللعبة خلال السنوات الماضية، تطوراً كبيراً واهتماما لافتاً من اللاعبين واللاعبات في مختلف الفئات العمرية، كما حققت البطولات التي نظمها الاتحاد فرصة لاكتشاف المواهب في الأندية والأكاديميات وضمها إلى صفوف المنتخبات الوطنية.

وأعلن الاتحاد عن برامج طموحة تستهدف المواهب، والتركيز على المدارس، وضم العناصر الواعدة لبرامج تأهيل وتدريب مميزة بإشراف الأجهزة الفنية المختصة، كما عزز علاقاته مع الأندية والأكاديميات، بهدف تنظيم الفعاليات واستقطاب أبرز العناصر من اللاعبين واللاعبات.

وحقق منتخبنا الوطني نتائج لافتة خلال مشاركاته المختلفة في البطولات المحلية والخارجية في عام 2024 بنحو 12 ميدالية في مختلف الفئات، حيث كشفت النتائج عن عناصر مميزة لتأسيس قاعدة صلبة تعزز صفوف المنتخبات الوطنية.

ويخطط اتحاد الاثقال، بالتعاون مع نادي أبوظبي لرفع الأثقال، لخوض مشاركات مرتقبة ضمن روزنامة العام الحالي 2025، تشمل بطولة غرب آسيا، وبطولة العرب لجميع الفئات، بينما دفع بـ 3 لاعبين في دورة الألعاب الاسيوية للشباب في البحرين بعد المشاركة في بطولة العالم بالنرويج.

ويبرز نادي أبوظبي لرفع الأثقال، كأحد أهم الجهات الفاعلة في تطور اللعبة واكتشاف المواهب، والمشاركة في البطولات القارية والدولية وفق خطط متطورة، وبرامج تدريب حديثة بوجود أفضل الكفاءات الفنية.

ونجح النادي في إحراز 42 ميدالية في مختلف البطولات الدولية، كما تميز بدوره المحوري في اكتشاف المواهب وتوفير البرامج التدريبية المتطورة.

وأكد حمد جمعة العجمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرفع الأثقال رئيس اللجنة الفنية، أهمية المشاركة في البطولات الخارجية، وتعزيز الاهتمام بفئة الشباب ضمن إستراتيجية طويلة المدى تهدف إلى إعداد جيل قادر على المنافسة في بطولات العالم ودورات الألعاب، وصولا إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028، لافتا إلى أن الاتحاد يركز جهوده مع الأندية في الدولة لتأهيل جيل جديد، وتطوير المواهب في رياضة رفع الاثقال.

وأشار إلى حرص الاتحاد على المشاركات الخارجية، لما لها من أثر كبير في تطوير قدرات اللاعبين وتعزيز مهاراتهم، واكتساب الخبرات التنافسية، والاستفادة من الاحتكاك في رفع المستويات الفنية، مضيفا أن الأجهزة الفنية في الاتحاد لديها عدد من البرامج الشاملة في الإعداد والمواكبة للطفرة العالمية التي تشهدها اللعبة من بينها الجوانب الفنية، والبدنية، والنفسية، والذهنية.

وقال محمد خميس النقبي، المدير التنفيذي للاتحاد، إن البرامج التي يتبناها الاتحاد كان لها أثر كبير في الوصول إلى نتائج مميزة في العديد من البطولات الدولية التي شهدت تألق مجموعة كبيرة من العناصر الشابة، ومن بينهم مؤيد النجار وعز الدين الغفير وزهرة الهاشمي وعيسى البلوشي ومي المدني.

وأكد أن الاتحاد يولي اهتماما كبيراً بالعناصر النسائية، مع توفير بيئة محفزة على ممارسة اللعبة، وتشجيع الفتيات على المشاركة في البطولات، وتنفيذ برامج متطورة تسهم في صقل المواهب.

وقال خليفة راشد الزعابي، مدير الخدمات المساندة بنادي أبوظبي لرفع الأثقال، إن اهتمام النادي ينصب بالدرجة الأولى على إعداد وصناعة الأبطال لتمثيل المنتخب الوطني للعبة، معرباً عن سعادته الكبيرة بقيادة لاعبي النادي لتحقيق إنجازات تاريخية للمنتخب بحصولهم على 6 ميداليات ذهبية للمرة الأولى في تاريخ البطولات العربية، وأيضاً تحقيق ميدالية برونزية هي الأولى للمنتخب بتاريخ مشاركاته في البطولات الآسيوية.