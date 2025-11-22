زوارق الإمارات تحسم سباق الكويت والفيكتوري يعزز صدارته لبطولة العالم لـ"إكس كات"

الكويت في 22 نوفمبر/ وام / فرضت الزوارق الإماراتية سيطرتها على السباق الثاني لجائزة الكويت الكبرى، الجولة قبل الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة فئة "إكس كات"، بعد إحراز زورقي الفجيرة 96 والفيكتوري 7 المركزين الأول والثاني على الترتيب، فيما جاء الفريق البريطاني ثالثاً.

وتصدر فريق الفجيرة 96، بقيادة روزاريو دي كولا وجوزيبي دي كولا، منافسات السباق بزمن 27:17:72 دقيقة، يليه زورق الفيكتوري 7 بقيادة سالم العديدي وعيسى آل علي بفارق 8:95 ثانية، ثم الفريق البريطاني ثالثاً بفارق 15:22 ثانية.

وعزز فريق الفيكتوري صدارته للترتيب العام لبطولة العالم بعدما حصد 35 نقطة في السباق الأول و30 نقطة في السباق الثاني، ليغادر جولة الكويت برصيد 65 نقطة ويرفع إجمالي رصيده إلى 130 نقطة في المركز الأول.

كما رفع فريق الفجيرة رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثالث، بعد حصوله على 35 نقطة من فوزه اليوم، بينما يحتل الفريق البريطاني المركز الثاني برصيد 108 نقاط.

ومع ختام جولة الكويت، تتجه الأنظار إلى جائزة دبي الكبرى المقررة في ديسمبر المقبل، والتي تشكل المحطة الختامية لبطولة العالم 2025.