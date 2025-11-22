"بيرنجريف يونايتد" إلى نهائي بطولة أندية آسيا لكرة القدم المصغرة

جاكرتا في 22 نوفمبر/ وام / تأهل فريق بيرنجريف يونايتد الإماراتي إلى نهائي بطولة أندية آسيا لكرة القدم المصغرة المقامة حاليا بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، إثر فوزه اليوم بركلات الترجيح على نظيره سيتاريجان سيماكان الإيراني 3- 2 في مرحلة خروج المهزوم بالدور نصف النهائي.

واحتكم الفريقان إلى الركلات الترجيحية بعد التعادل بهدف لكل منهما حتى انتهاء الوقت الأصلي للمواجهة والشوطين الإضافيين، وتألق فيها الحارس البديل محمد إسماعيل بالتصدي للركلة الإيرانية الثالثة، بعد طرد الحارس الأساسي عبدالله العزاوي.

ويلتقي فريق بيرنجريف يونايتد في النهائي غدا أمام فريق العطاء اللبناني، المتأهل إلى هذه المرحلة بفوزه على فريق باربر يونايتد الإندونيسي 2 - 1.

من جانب آخر اختتم فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مشاركته في البطولة بتحقيق المركز التاسع، بتغلبه على نظيره "أي بي جي" الياباني 3 - 1 مساء اليوم.

وأكد سعيد العاجل، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة، أن المشاركة المميزة لفريقي بيرنجريف يونايتد، وهيئة الطريق والمواصلات بدبي، والتأهل إلى النهائي، تؤكد أن اللعبة تسير في الاتجاه الصحيح، بأفضل المخرجات، والمبادرات المحفزة لتطورها، وتوسيع رقعة انتشارها على مستوى الدولة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة مهمة للاستفادة من هذا المعطيات المميزة من أجل تطور اللعبة، لاسيما بعد اختتام كأس الإمارات، واستمرار منافسات الدوري، والاستعداد لاستضافة البطولة العربية للمنتخبات في نسختها الأولى عام 2026.