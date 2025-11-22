اطلاق الدورة الثانية من معرض “أنا في متاحف الشارقة”

الشارقة في 22 نوفمبر/ وام / أطلقت هيئة الشارقة للمتاحف اليوم الدورة الثانية من معرض "أنا في متاحف الشارقة" في مدرسة القاسمية – متحف التعليم، بتنظيم مشترك مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وستستمر فعاليات المعرض حتى 22 أبريل 2026.

ويضم المعرض مجموعة مختارة من الأعمال الفائزة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي المخصصة لطلبة المرحلتين الثانية والثالثة في المدارس الحكومية والخاصة، والتي تهدف إلى تعزيز ارتباط الطلبة بالمتاحف وتشجيعهم على التعبير عن رؤيتهم للتراث والثقافة من خلال التصوير كوسيلة للإبداع والملاحظة والتحليل.

حضر حفل الافتتاح ممثلين عن هيئة الشارقة للمتاحف ومعلمين وطلبة وأولياء أمور، حيث تم تكريم الطلبة الفائزين والمدارس الأعلى مشاركة، وتبعت ذلك جولة تعريفية داخل المعرض أتيحت خلالها الفرصة للطلبة لعرض أعمالهم وشرح فلسفة الصور المشاركة.

وتلقّت الهيئة 547 مشاركة من مختلف مدارس الدولة بعد الإعلان عن المسابقة في سبتمبر الماضي، وتم تكريم 10 فائزين من طلبة الحلقة الثانية و10 فائزين من طلبة الحلقة الثالثة كما سجلت كل من مدرسة الأنصار العالمية بالشارقة، ومدرسة جيمس مدرستنا الإنجليزية الخاصة – الشارقة، والمدرسة الثانوية النموذجية بنين أعلى معدلات المشاركة.

وتعكس الأعمال الفائزة، التي التقطها الطلبة خلال زياراتهم لـ16 متحفاً تحت إشراف هيئة الشارقة للمتاحف، جماليات العمارة والمقتنيات التراثية التي تجسد الذاكرة الثقافية للإمارة، وتوثق عناصر من الحرف التقليدية والفنون الإسلامية والملابس التراثية والصناعات الخشبية، مقدمة رؤية معاصرة للتراث بعدسات الجيل الجديد.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار رؤية هيئة الشارقة للمتاحف الهادفة إلى ترسيخ دور المتاحف كمؤسسات تعليمية فاعلة في خدمة المجتمع، وتعزيز القيم المعرفية والانتماء لدى النشء، في ظل المنظومة المتحفية الغنية في الشارقة وخورفكان وكلباء والتي تمثل رصيداً حضارياً وثقافياً مميزاً.

وأكدت الهيئة أن مواصلة تنظيم المعرض تهدف إلى تنمية الوعي الثقافي لدى الطلبة ومنحهم تجربة تعليمية استكشافية تساهم في تعزيز الإبداع وترسيخ الهوية الوطنية، مشيرة إلى أن الأعمال المشاركة عكست تفاعل الطلبة مع المتاحف وما تحويه من قصص وتفاصيل ملهمة.