"العديد 30" و"الصاروخ 1" بطلا سباق دبي للقوارب الشراعية 22 قدماً

دبي في 22 نوفمبر/ وام / توج القارب "العديد 30" لمالكه محمد راشد الرميثي وبقيادة النوخذة محمد خالد الرميثي بلقب فئة الشباب، فيما أحرز القارب "الصاروخ 1" لمالكه مروان عبدالله المرزوقي وبقيادة النوخذة جمعة محمد المرزوقي لقب فئة الناشئين، في منافسات الجولة الثانية من سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية فئة 22 قدماً، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اليوم ضمن برنامج الموسم الرياضي.

وشهد السباق مشاركة 46 قارباً أنهى 45 منها المسار بنجاح، في دلالة على تطور مستويات فئتي الشباب والناشئين، وما يمثله السباق من منصة لصقل جيل جديد من النواخذة المواطنين.

وانطلقت القوارب عبر مياه دبي وصولاً إلى شواطئ جميرا في سباق اتسم بالسرعة والتنافس وتقارب المستويات.

وقام محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بتتويج الفائزين في الفئتين، ففي فئة الشباب، جاء القارب "زلزال 25" لمالكه مروان عبدالله المرزوقي وبقيادة عبدالله مروان المرزوقي في المركز الثاني، وحل القارب "زلزال 1" بقيادة أحمد عبدالله المرزوقي ثالثاً.

وفي فئة الناشئين، نال القارب "ذيبان 88" للمالك والنوخذة طارش علي القبيسي المركز الثاني، فيما جاء القارب "الذيب 40" للمالك والنوخذة محمد إبراهيم المرزوقي ثالثاً.