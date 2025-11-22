مجلس ضاحية الرحمانية بالشارقة يستضيف الجولة الثالثة من مبادرة "أحياء سكنية أجمل"

الشارقة في 22 نوفمبر / وام / استضاف مجلس ضاحية الرحمانية في الشارقة الجولة الثالثة من مبادرة "أحياء سكنية أجمل"، التي تنظمها دائرة التخطيط والمساحة بالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي، ضمن سلسلة جولاتها التوعوية الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على المظهر العام وتنمية الحس الجمالي والعمراني في الإمارة.

وشهدت الفعالية، التي عُقدت في مقر الضاحية حضوراً وتفاعلاً كبيراً من سكان المنطقة وأعضاء المجلس، بمشاركة كل من سعادة المهندس علي سلطان بن بطي المهيري مدير دائرة التخطيط والمساحة، وسعادة أحمد عبدالله المطروشي رئيس مجلس ضاحية الرحمانية، وسعادة المهندسة جميلة الفندي الشامسي رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، إلى جانب عدد من أعضاء الحملة.

وأكد سعادة المهندس علي سلطان بن بطي المهيري أن الدائرة تنفذ خططاً تطويرية شاملة للارتقاء بالمشهد الحضري في مختلف مناطق الشارقة، مشدداً على أن الشراكة مع دائرة شؤون الضواحي ومجالسها تعد ركيزة أساسية لرصد احتياجات السكان وتحديد الأولويات، مضيفا أن التواصل المستمر مع الأهالي يساهم في وضع خطط عملية لمعالجة التشوهات البصرية وتحسين جودة المرافق السكنية.

من جهته، أوضح سعادة أحمد عبدالله المطروشي أن استضافة المجلس للمبادرة تأتي انطلاقاً من حرص المجلس على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية المعنية ودعم الجهود المبذولة لمعالجة التشوهات البصرية والارتقاء بالمظهر العام للضاحية، بما يعزز روح الانتماء والمسؤولية المجتمعية.

وأكدت سعادة المهندسة جميلة الفندي الشامسي أهمية اللقاءات الدورية التي تجمع الأهالي بممثلي الجهات الحكومية، لدورها في رصد التحديات الميدانية واتخاذ إجراءات سريعة تسهم في توفير حلول مستدامة تلبي احتياجات السكان.

وأعرب فريق عمل مبادرة "أحياء سكنية أجمل" عن تقديره للتفاعل الكبير من أهالي الضاحية، مشيرين إلى أن هذا التفاعل يعكس وعي المجتمع وحرصه على المشاركة في تطوير بيئته السكنية.

وقدم الفريق عرضاً تفصيلياً لأهداف المبادرة والحلول الهندسية والتجميلية المقترحة، بما في ذلك التعديلات الممكنة على واجهات المنازل لتعزيز الخصوصية والجمال العمراني، كما استمع الفريق إلى ملاحظات الأهالي التي ستسهم في تطوير الخطط الميدانية القادمة.